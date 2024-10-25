الفيصلي يخطف نقطة من الجزيرة بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- خطف فريق الفيصلي تعادلا ثمينا من نظيره الجزيرة، بعد أن تعادل معه بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتقدم الجزيرة بالنتيجة عند الدقيقة 29 عبر اللاعب حمزة الصيفي، قبل أن يعزز زميله وجدي نبهان النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37 من زمن اللقاء، فيما قلص الفيصلي الفارق عبر اللاعب سيمون ديديو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، فيما سجل البديل ياسين البخيت هدف التعادل عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع.
وشهدت المباراة حصول مدافع الفيصلي حسام أبو الذهب على البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
ورفع الجزيرة رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة متقدما للمركز السابع، فيما أصبح رصيد الفيصلي 11 نقطة وفي المركز الخامس.
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