إستقالة حياصات من إدارة النادي الفيصلي

عمان - الغد- أعلن آمين صندوق النادي الفيصلي فراس حياصات في منشور نشره على حسابه بمنصة "فيسبوك" استقالته من مجلس إداره النادي.



وجاءت الاستقالة، بعدما أبدت جماهير الفيصلي غضبها من تعادل مع الجزيرة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت بينهما مساء في إطار منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين.

وواصل "الأزرق" نزف النقاط بعد أن فقد 13 نقطة في اول 8 جولات من الدوري.

وقال حياصات في منشوره: "أتقدم باستقالتي من إدارة النادي الفيصلي، ليس هروبا من المسؤوليه ولا تقصير مني تجاه النادي، ويشهد الله اني قدمت ما بوسعي من جهد ومال إلى بيتي الأول دون اي منية، وحاولنا قدر المستطاع العمل ليكون الزعيم على منصات التتويج ولكن قدر الله وما شاء فعل".



وأضاف: "لعل هذه النتائج عدم توفيق من الادارة، واستقالتي لترك المجال إلى زملائي بالنادي للعمل لعل الله يوفقهم في الأيام القادمة وسأبقى داعما لنادي الحبيب".



وفهمت الغد ان يوم غد السبت قد يشهد استقالات أخرى.