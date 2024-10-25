إستقالة حياصات من إدارة النادي الفيصلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- أعلن آمين صندوق النادي الفيصلي فراس حياصات في منشور نشره على حسابه بمنصة "فيسبوك" استقالته من مجلس إداره النادي.
وجاءت الاستقالة، بعدما أبدت جماهير الفيصلي غضبها من تعادل مع الجزيرة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت بينهما مساء في إطار منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين.
وواصل "الأزرق" نزف النقاط بعد أن فقد 13 نقطة في اول 8 جولات من الدوري.
وقال حياصات في منشوره: "أتقدم باستقالتي من إدارة النادي الفيصلي، ليس هروبا من المسؤوليه ولا تقصير مني تجاه النادي، ويشهد الله اني قدمت ما بوسعي من جهد ومال إلى بيتي الأول دون اي منية، وحاولنا قدر المستطاع العمل ليكون الزعيم على منصات التتويج ولكن قدر الله وما شاء فعل".
وأضاف: "لعل هذه النتائج عدم توفيق من الادارة، واستقالتي لترك المجال إلى زملائي بالنادي للعمل لعل الله يوفقهم في الأيام القادمة وسأبقى داعما لنادي الحبيب".
وفهمت الغد ان يوم غد السبت قد يشهد استقالات أخرى.
MENAFN25102024000072011014ID1108819814
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.