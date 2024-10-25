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ألتراس الفيصلي يطالب الادارة بالاستقالة

10/25/2024 11:19:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان -الغد- أصدر التراس النادي الفيصلي الليلة، بيانا موجها إلى إدارة النادي، مانحا إياها مهلة يومين لتقديم استقالاتها، في ظل النتائج غير المقبولة للفريق في منافسات دوري المحترفين.

وقال الألتراس في بيان شديد اللهجة: "نمنح نحن التراس الفيصلي شاغلي المناصب الإدارية بالنادي مدة يومين لا أكثر للاستقالة وإلا سنبدأ نحن بالإقالة".
وأضاف البيان: "اللهم انا قد بلغنا اللهم فاشهد.. الفيصلي للجمهور ولا تلزمنا ادارة خلف المجد الشخصي تلهث دوارة".

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