ألتراس الفيصلي يطالب الادارة بالاستقالة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- أصدر التراس النادي الفيصلي الليلة، بيانا موجها إلى إدارة النادي، مانحا إياها مهلة يومين لتقديم استقالاتها، في ظل النتائج غير المقبولة للفريق في منافسات دوري المحترفين.
وقال الألتراس في بيان شديد اللهجة: "نمنح نحن التراس الفيصلي شاغلي المناصب الإدارية بالنادي مدة يومين لا أكثر للاستقالة وإلا سنبدأ نحن بالإقالة".
وأضاف البيان: "اللهم انا قد بلغنا اللهم فاشهد.. الفيصلي للجمهور ولا تلزمنا ادارة خلف المجد الشخصي تلهث دوارة".
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