Saturday, 26 October 2024 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقييم لمهاراتي ينبه لتناقص فرص التعليم للشباب وتأثيرها على استقلالهم المالي

10/25/2024 11:19:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس ‏






عمان - كشف تقرير لمنظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) حول برنامج المهارات الحياتية لمن هم دون الـ30 من العمر "مهاراتي" الممول منها بين العامين 2018 و2022 أن 67 % من سكان المملكة تحت هذه السن، يواجهون تحديات كبيرة، بخاصة من تقل أعمارهم عن 25 عاما.
وبحسب التقرير الذي يقيم نتائج البرنامج، فبرغم كونهم أغلبية ديموغرافية، يواجه الشباب فرصا متناقصة في التعليم والتدريب والتوظيف، ما يؤدي لتضخيم التأثيرات طويلة الأمد على تطلعاتهم واستقلالهم المالي، إذ أدت جائحة كورونا لتفاقم التحديات، إذ أثر إغلاق المدارس على الفئات المهمشة، ما وسع الفجوات القائمة.
وقال التقييم، إن اللاجئين يواجهون - بخاصة الشباب السوريين- حواجز إضافية متباينة، إذ يفتقر نصفهم للوصول إلى التعليم الثانوي، ما يؤكد الحاجة لسياسات شاملة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأجندة العام 2030 للتنمية المستدامة.
وقالت المنظمة الدولية، إن شباب الأردن يواجهون سياق عمل صعب، ووصولا محدودا لخدمات التعليم والصحة، فـ33 % منهم لا ينخرطون بأي تعليم أو تدريب، اما اللاجئون فيظل الوصول للفرص أكثر تحديا، فمثلا يفتقر نصف الشباب السوريين اللاجئين للوصول إلى التعليم الثانوي.
ويذكر التقرير استنادا على بيانات للبنك الدولي، ان معدلات البطالة مرتفعة بين الشباب، فهي "واحدة من أعلى معدلات البطالة في المنطقة، والثالثة بعد جيبوتي وليبيا"، مشيرا الى أن معدلات البطالة هذه وصلت لـ38.7 % في العام 2022، ويبلغ معدل البطالة بين الشابات وفقا للبنك الدولي 55.4 % وبين الذكور 41.5 %، وتبلغ بين حاملات البكالوريوس الأردنيات 80 % وبين الذكور 27 %.
وأكد أنه وبرغم حصول النساء في الأردن على تعليم جيد على نطاق واسع، فإن البلاد لديها واحدة من أدنى معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل في العالم بنسبة 14 %.
وذكر التقرير أن الأردنيين يتمتعون بفوائد التعليم الابتدائي والثانوي المجاني، ما يسهم بتحقيق معدل معرفة بالقراءة والكتابة بنسبة 99 % ومعدل التحاق بالمدارس بنسبة 95 %، دون وجود فوارق بين الإناث والذكور، إذ يشير أحدث تقرير للفجوة بين الجنسين صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن الأردن يتمتع بالتكافؤ الكامل بين الجنسين تقريبا في التحصيل التعليمي.
وعلى عكس البلدان الأخرى في المنطقة، هناك فوارق منخفضة بين مستويات التعليم في المناطق الحضرية والريفية، في حين أن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والالتحاق بالمدارس مرتفعة في الأردن، فإن جودة التعليم ما تزال منخفضة.
وقد وسع الأردن، نظامه التعليمي لتوفير التعليم لـ232000 طفل سوري، عبر زيادة نظام الدوامين، وفي المخيمات والمناطق الحضرية، يتبع الطلبة اللاجئون السوريون المنهج الأردني ونظام الاعتماد الخاص به، ويدرسهم معلمون أردنيون.
وكان التقرير، بين ان "مهاراتي" حقق توقعات للمشاركين، وحظي بتقدير بين الأطراف المعنية، وضمنت مرونته في التكيف مع الاحتياجات والبيئات المتنوعة استمرار ملاءمتها، لكنه افتقد لتقديم شهادات معتمدة للخريجين، ما حد من قدرته على مساعدة المستفيدين بتأمين وظائف.

MENAFN25102024000072011014ID1108819812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث