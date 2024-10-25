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صواريخ حزب الله تمطر مستوطنات وتجمعات لقوات الاحتلال

10/25/2024 11:19:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ "مستعمرة كتسرين في الجولان المحتل".
وفي عدة بينات متتالية، قال الحزب "قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة بيت هيلل".
وأكد الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية في "مستعمرة" المنارة.
كما قصف حزب الله "تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي" بمحيط كفركلا جنوبي لبنان.
وأشار الحزب إلى أنه استهدف برشقة صاروخية "تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسغاف عام".

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