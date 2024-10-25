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هل يمكن للعرب والمسلمين تشكيل قوة سياسية مؤثرة في أميركا؟

10/25/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الولايات المتحدة - يُعد المال السياسي أحد أكثر العوامل تأثيرا في السياسة الأميركية، وقطعا ليس المال وحده هو عامل الحسم، بل يصحبه مجموعة من العوامل والمحددات المهمة التي تصوغ الناتج النهائي. لكن المال السياسي في الوقت ذاته عامل لا يمكن التحرك من دونه، وقد وعت الشركات والمؤسسات وأصحاب المصالح السياسية هذه المعادلة باكرا، فانخرطوا فيها بقوة.
وعَي داعمو الاحتلال الإسرائيلي أهمية توظيف المال السياسي مبكرا، فرغم أن عدد اليهود في أميركا لا يتجاوز 6 ملايين نسمة، أي لا يتعدى 2 % من عدد السكان الإجمالي للبلاد، الا أن معظمهم موجودون في ولايات محسومة مسبقا، مثل نيويورك ونيوجيرسي اللتين تصوتان عادة للحزب الديمقراطي، هذا بخلاف اليهود الذين لا يدعمون إسرائيل ويرون فيها دولة احتلال، وهم مَن شهد العالم مشاركتهم في المظاهرات الداعمة لفلسطين في مختلف الولايات والمدن الأميركية.
رغم كل ذلك، فاللوبي الداعم لإسرائيل يُعد أحد أكثر اللوبيات النافذة في السياسة الأميركية، ومرد ذلك عائد إلى الفهم المشترك لدى داعمي إسرائيل بأهمية توظيف المال السياسي نحو هدف واحد، وهو تحقيق مصلحة إسرائيل أولا.
أحد العوامل الأخرى المهمة في فهم قوة اللوبي الداعم لإسرائيل، بالمقارنة مع حجم وتأثير المسلمين سياسيا، هو تجذر العائلات اليهودية الداعمة لإسرائيل منذ النشأة الأولى لأميركا مع الهجرات الأوروبية إليها، وهو ما أتاح لهم بناء شبكة علاقات واسعة امتدت للاقتصاد والسياسة، وانعكست على فهم الواقع الاجتماعي الأميركي، ما مكنهم مبكرا الدخول في نسيج صناعة القرار، بينما العرب والمسلمون حديثو عهد إذا ما قورنوا بالمستوطنين الأوائل للأرض الأميركية.
يضاف الى ذلك مجموعة من العوامل الأخرى المتشابكة التي يتضافر تأثيرها الجزئي ليُشكِّل الصورة الكاملة، مثل الأبعاد الدينية، والبعد الاستعماري القائم على تشابه نموذجَيْ تأسيس أميركا وإسرائيل، وعامل التعاون الاستخباري والعسكري الوثيق.
ابتداءً، يمكنك أن تستشعر حجم تأثير "طوفان الاقصى" على نقاشات السياسة التي لم تكن حاضرة في جلسات عموم المسلمين. لحظة تاريخية كهذه، لم تُعِد فقط شريحة من العرب والمسلمين إلى مساحة التأثير والفاعلية، لكنها ضمّت شرائح أخرى من منابتَ مختلفة تتضامن مع القضية الفلسطينية وترفض ما كان يُصنَّف في حكم الثابت في المعادلة الأميركية، أي الرواية الإسرائيلية.
وبصورة أعم، خلق هذا الواقع أرضية يرى كثير من المسلمين العاملين في السياسة بأميركا أهمية استثمارها، لأنها تضم كتلا أخرى يمكن أن تضاف إلى رصيد التأثير السياسي.
رغم كل ذلك، يقول الدكتور أسامة أبو ارشيد، مدير مؤسسة "أميركيون مسلمون لأجل فلسطين"، إن فاعلية المسلمين السياسية لم ترقَ بعد لحجم الدماء، ولا لحجم ما يمكن القيام به وفق مساحات العمل التي يمكن التأثير فيها بفاعلية.
هذا الضعف في الفاعلية يُمكن فهمه وفق عدة أبعاد:
أولا: حداثة العرب والمسلمين على الأرض الأميركية كما أشرنا مقارنة بغيرهم.
ثانيا: الحديث عن المسلمين بوصفهم وحدة واحدة يحمل نظرة غير دقيقة للواقع وتشكّلاته، فهذا النسيج المسلم يتكون من جنسيات لها تصورات عدّة حول واقعها وأولوياتها، فالباكستاني يختلف عن الصومالي، واليمني يختلف عن المصري، وهكذا. لذلك يرى الإمام عبد المالك، وهو أميركي ذو أصول أفريقية وأسلم وعمره 15 عاما، أن على المسلمين أن ينظروا لأنفسهم بصفتهم مسلمين، وكتلة واحدة، عوضا عن أن يُفكّر كل قُطر في ذاته، فينفرد العدو بنا واحدا تلو الآخر.
وقد انعكس هذا التشتت في بعض جوانبه على العمل السياسي عبر اختلاف الأهداف والأجندة، مما يجعل من الجهود السياسية غير مركزة ومؤثرة تأثيرا فاعلا إن حضرت.
ثالثا: هذا التنوع في الأصول وحداثة العهد في السياسة جعلا عددا من المسلمين غير منخرطين أصلا في العملية السياسية، ولا يعدون الانتخاب أمرا فارقا ومؤثرا. ويعود ذلك في الغالب لضعف المشاركة والانخراط في الأعمال السياسية في البلدان التي جاؤوا منها، فالسياسة مكان محظور في كثير من الدول العربية، كما أنه يُمثِّل شكلا من أشكال الرفاهية لمهاجرين جاؤوا لتحصيل لقمة معيشتهم، وللاجئين كانت أقصى أحلامهم أن يجدوا مأوى آمن لأطفالهم وفرصة لعيش كريم.
رابعا: الملاحقات الأمنية التي طالت المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، وقانون "باتريوت أكت" الذي جعل كثيرا من المسلمين على قائمة الترقب الأمنية، وقد شكَّل هذا الحدث حاجزا من الخوف للانخراط الفاعل في السياسة.
خامسا: فهم عموم المسلمين لأموال الصدقات يتركز في العمل الخيري والدعوي المباشر، ولا يُنظر للمال الذي يُصرف على السياسة بأنه مال صدقة، لذلك ترى المسلمين يُقْدِمون على التبرع بأموال طائلة لخدمة المساجد، بينما لا يرون العمل السياسي ذا قيمة تُقارب أو تكافئ الأجر المرجو.
سادسا: المسلمون والعرب بعمومهم لا يتعاملون مع السياسة باعتبارها ضرورة تنعكس آثارها عليهم أولا قبل أن تنعكس على بلادهم الأصلية، وبالتالي فإن ثمة افتراضا وتوقعا أن يكون المنخرطون في الأعمال السياسية والجماهيرية متطوعين، لا متفرغين ومتخصصين، وهذا الافتراض قلَّل من أهمية التعاطي بجدية مع كل ما هو سياسي.
سابعا: توقع النتائج السريعة ومن ثم الانقلاب على أي حالة عدم نجاح بدعم مرشح معين، وخسارته، أو انقلاب ذلك السياسي على مواقفه الأولى التي استقطب بها المسلمين، ومن ثم تسري حالة من الإحباط بانعدام جدوى العمل السياسي. في حين أن العمل السياسي في جوهره هو عمل طويل الأمد، وبناء متراكم، والنجاحات فيه تُقاس بالنقاط.
كل تلك العوامل شكَّلت المشهد السياسي لسنوات خلت، وما زالت بعض آثارها قائمة. لكن تلك الطبقات من "المآزق" بدأ في تفكيكها عدد من رعيل الجيل الأول من المهاجرين بمحاولة فتح مسارات عمل سياسي شاقة، رأوها أمرا أساسيا وجوهريا لن ينعكس فقط على السياسة الأميركية الخارجية، بل سيكون له انعكاسات مباشرة على حقوق وأصوات العرب والمسلمين داخل أميركا ذاتها.
أما ما زاد الفرص والممكنات فقد تَمثَّل في صعود الجيل الثاني، وربما الثالث، من أبناء العرب والمسلمين المهاجرين الذين وُلدوا في أميركا وتشرّبوا ثقافتها بالتوازي مع الحفاظ على جذورهم وانتماءاتهم، وهم الذين ظهر صوتهم عاليا في شوارع وجامعات أميركا إثر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والدعم الأميركي لتلك الحرب.
وتقاطع هذا الحراك الفاعل مع تنامي الصوت المعارض للسياسة الإسرائيلية داخل أميركا من مختلف الأطياف، وهو ما دفع اللوبي الداعم لإسرائيل لاستشعار خطر هذا الحراك، ومحاولة تشويهه بكل الوسائل الممكنة، الأمر الذي ولّد على الطرف الآخر زيادة في الوعي السياسي وأهمية الانخراط في الفضاء العام.
وكما يهتف المتظاهرون في شوارع أميركا "كُفُّوا أيديكم عن الشرق الأوسط"، فإن جزءا من هذا الكف يرتبط بتغيير المعادلة السياسية من الداخل.
وبحسبة بسيطة، لو أن 10.000 فرد عربي ومسلم موزّعين حول أميركا، وهذا الرقم يعني أقل من 1 % من مجمل عدد المسلمين هناك، لو أن كل واحد منهم دفع مبلغا قدره 1000 دولار سنويا، أي بمعدل 90 دولارا شهريا، للجنة عمل سياسي تدعم الحق الفلسطيني، لعنى ذلك مبلغا قدره 10 ملايين دولار، وهو مبلغ يمكن أن يُشكِّل فارقا في العمل السياسي الفاعل، وهذا مبلغ بسيط جدا لمَن له اطّلاع على المبالغ التي تُدفع في جلسة جمع تبرعات واحدة بمسجد واحد أو اثنين في رمضان.
زيادة هذا الرقم من حيث العدد أو من حيث المبالغ المدفوعة سيعني زيادة في التأثير وزيادة في الحضور، وإيذانا بدخول العرب والمسلمين بوصفهم رقما صعبا يتجاوز تأثيره مجرد أصوات انتخابية يقتصر أثرها على المدة الانتخابية والمحدودة زمنا وتأثيرا، لكنه يمكن أن يمتد لمدى أبعد ونطاقات أوسع، مما سيعني وفق معادلات السياسة الأميركية ظهور المزيد من السياسيين الذين يدعمون الحق الفلسطيني، ويرفضون التغول الإسرائيلي في السياسة الأميركية، خاصة مع صوابية المنطلقات أخلاقيا، ووضوح القضية وعدالتها.-(وكالات)

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