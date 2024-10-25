هل يمكن للعرب والمسلمين تشكيل قوة سياسية مؤثرة في أميركا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الولايات المتحدة - يُعد المال السياسي أحد أكثر العوامل تأثيرا في السياسة الأميركية، وقطعا ليس المال وحده هو عامل الحسم، بل يصحبه مجموعة من العوامل والمحددات المهمة التي تصوغ الناتج النهائي. لكن المال السياسي في الوقت ذاته عامل لا يمكن التحرك من دونه، وقد وعت الشركات والمؤسسات وأصحاب المصالح السياسية هذه المعادلة باكرا، فانخرطوا فيها بقوة.
وعَي داعمو الاحتلال الإسرائيلي أهمية توظيف المال السياسي مبكرا، فرغم أن عدد اليهود في أميركا لا يتجاوز 6 ملايين نسمة، أي لا يتعدى 2 % من عدد السكان الإجمالي للبلاد، الا أن معظمهم موجودون في ولايات محسومة مسبقا، مثل نيويورك ونيوجيرسي اللتين تصوتان عادة للحزب الديمقراطي، هذا بخلاف اليهود الذين لا يدعمون إسرائيل ويرون فيها دولة احتلال، وهم مَن شهد العالم مشاركتهم في المظاهرات الداعمة لفلسطين في مختلف الولايات والمدن الأميركية.
رغم كل ذلك، فاللوبي الداعم لإسرائيل يُعد أحد أكثر اللوبيات النافذة في السياسة الأميركية، ومرد ذلك عائد إلى الفهم المشترك لدى داعمي إسرائيل بأهمية توظيف المال السياسي نحو هدف واحد، وهو تحقيق مصلحة إسرائيل أولا.
أحد العوامل الأخرى المهمة في فهم قوة اللوبي الداعم لإسرائيل، بالمقارنة مع حجم وتأثير المسلمين سياسيا، هو تجذر العائلات اليهودية الداعمة لإسرائيل منذ النشأة الأولى لأميركا مع الهجرات الأوروبية إليها، وهو ما أتاح لهم بناء شبكة علاقات واسعة امتدت للاقتصاد والسياسة، وانعكست على فهم الواقع الاجتماعي الأميركي، ما مكنهم مبكرا الدخول في نسيج صناعة القرار، بينما العرب والمسلمون حديثو عهد إذا ما قورنوا بالمستوطنين الأوائل للأرض الأميركية.
يضاف الى ذلك مجموعة من العوامل الأخرى المتشابكة التي يتضافر تأثيرها الجزئي ليُشكِّل الصورة الكاملة، مثل الأبعاد الدينية، والبعد الاستعماري القائم على تشابه نموذجَيْ تأسيس أميركا وإسرائيل، وعامل التعاون الاستخباري والعسكري الوثيق.
ابتداءً، يمكنك أن تستشعر حجم تأثير "طوفان الاقصى" على نقاشات السياسة التي لم تكن حاضرة في جلسات عموم المسلمين. لحظة تاريخية كهذه، لم تُعِد فقط شريحة من العرب والمسلمين إلى مساحة التأثير والفاعلية، لكنها ضمّت شرائح أخرى من منابتَ مختلفة تتضامن مع القضية الفلسطينية وترفض ما كان يُصنَّف في حكم الثابت في المعادلة الأميركية، أي الرواية الإسرائيلية.
وبصورة أعم، خلق هذا الواقع أرضية يرى كثير من المسلمين العاملين في السياسة بأميركا أهمية استثمارها، لأنها تضم كتلا أخرى يمكن أن تضاف إلى رصيد التأثير السياسي.
رغم كل ذلك، يقول الدكتور أسامة أبو ارشيد، مدير مؤسسة "أميركيون مسلمون لأجل فلسطين"، إن فاعلية المسلمين السياسية لم ترقَ بعد لحجم الدماء، ولا لحجم ما يمكن القيام به وفق مساحات العمل التي يمكن التأثير فيها بفاعلية.
هذا الضعف في الفاعلية يُمكن فهمه وفق عدة أبعاد:
أولا: حداثة العرب والمسلمين على الأرض الأميركية كما أشرنا مقارنة بغيرهم.
ثانيا: الحديث عن المسلمين بوصفهم وحدة واحدة يحمل نظرة غير دقيقة للواقع وتشكّلاته، فهذا النسيج المسلم يتكون من جنسيات لها تصورات عدّة حول واقعها وأولوياتها، فالباكستاني يختلف عن الصومالي، واليمني يختلف عن المصري، وهكذا. لذلك يرى الإمام عبد المالك، وهو أميركي ذو أصول أفريقية وأسلم وعمره 15 عاما، أن على المسلمين أن ينظروا لأنفسهم بصفتهم مسلمين، وكتلة واحدة، عوضا عن أن يُفكّر كل قُطر في ذاته، فينفرد العدو بنا واحدا تلو الآخر.
وقد انعكس هذا التشتت في بعض جوانبه على العمل السياسي عبر اختلاف الأهداف والأجندة، مما يجعل من الجهود السياسية غير مركزة ومؤثرة تأثيرا فاعلا إن حضرت.
ثالثا: هذا التنوع في الأصول وحداثة العهد في السياسة جعلا عددا من المسلمين غير منخرطين أصلا في العملية السياسية، ولا يعدون الانتخاب أمرا فارقا ومؤثرا. ويعود ذلك في الغالب لضعف المشاركة والانخراط في الأعمال السياسية في البلدان التي جاؤوا منها، فالسياسة مكان محظور في كثير من الدول العربية، كما أنه يُمثِّل شكلا من أشكال الرفاهية لمهاجرين جاؤوا لتحصيل لقمة معيشتهم، وللاجئين كانت أقصى أحلامهم أن يجدوا مأوى آمن لأطفالهم وفرصة لعيش كريم.
رابعا: الملاحقات الأمنية التي طالت المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، وقانون "باتريوت أكت" الذي جعل كثيرا من المسلمين على قائمة الترقب الأمنية، وقد شكَّل هذا الحدث حاجزا من الخوف للانخراط الفاعل في السياسة.
خامسا: فهم عموم المسلمين لأموال الصدقات يتركز في العمل الخيري والدعوي المباشر، ولا يُنظر للمال الذي يُصرف على السياسة بأنه مال صدقة، لذلك ترى المسلمين يُقْدِمون على التبرع بأموال طائلة لخدمة المساجد، بينما لا يرون العمل السياسي ذا قيمة تُقارب أو تكافئ الأجر المرجو.
سادسا: المسلمون والعرب بعمومهم لا يتعاملون مع السياسة باعتبارها ضرورة تنعكس آثارها عليهم أولا قبل أن تنعكس على بلادهم الأصلية، وبالتالي فإن ثمة افتراضا وتوقعا أن يكون المنخرطون في الأعمال السياسية والجماهيرية متطوعين، لا متفرغين ومتخصصين، وهذا الافتراض قلَّل من أهمية التعاطي بجدية مع كل ما هو سياسي.
سابعا: توقع النتائج السريعة ومن ثم الانقلاب على أي حالة عدم نجاح بدعم مرشح معين، وخسارته، أو انقلاب ذلك السياسي على مواقفه الأولى التي استقطب بها المسلمين، ومن ثم تسري حالة من الإحباط بانعدام جدوى العمل السياسي. في حين أن العمل السياسي في جوهره هو عمل طويل الأمد، وبناء متراكم، والنجاحات فيه تُقاس بالنقاط.
كل تلك العوامل شكَّلت المشهد السياسي لسنوات خلت، وما زالت بعض آثارها قائمة. لكن تلك الطبقات من "المآزق" بدأ في تفكيكها عدد من رعيل الجيل الأول من المهاجرين بمحاولة فتح مسارات عمل سياسي شاقة، رأوها أمرا أساسيا وجوهريا لن ينعكس فقط على السياسة الأميركية الخارجية، بل سيكون له انعكاسات مباشرة على حقوق وأصوات العرب والمسلمين داخل أميركا ذاتها.
أما ما زاد الفرص والممكنات فقد تَمثَّل في صعود الجيل الثاني، وربما الثالث، من أبناء العرب والمسلمين المهاجرين الذين وُلدوا في أميركا وتشرّبوا ثقافتها بالتوازي مع الحفاظ على جذورهم وانتماءاتهم، وهم الذين ظهر صوتهم عاليا في شوارع وجامعات أميركا إثر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والدعم الأميركي لتلك الحرب.
وتقاطع هذا الحراك الفاعل مع تنامي الصوت المعارض للسياسة الإسرائيلية داخل أميركا من مختلف الأطياف، وهو ما دفع اللوبي الداعم لإسرائيل لاستشعار خطر هذا الحراك، ومحاولة تشويهه بكل الوسائل الممكنة، الأمر الذي ولّد على الطرف الآخر زيادة في الوعي السياسي وأهمية الانخراط في الفضاء العام.
وكما يهتف المتظاهرون في شوارع أميركا "كُفُّوا أيديكم عن الشرق الأوسط"، فإن جزءا من هذا الكف يرتبط بتغيير المعادلة السياسية من الداخل.
وبحسبة بسيطة، لو أن 10.000 فرد عربي ومسلم موزّعين حول أميركا، وهذا الرقم يعني أقل من 1 % من مجمل عدد المسلمين هناك، لو أن كل واحد منهم دفع مبلغا قدره 1000 دولار سنويا، أي بمعدل 90 دولارا شهريا، للجنة عمل سياسي تدعم الحق الفلسطيني، لعنى ذلك مبلغا قدره 10 ملايين دولار، وهو مبلغ يمكن أن يُشكِّل فارقا في العمل السياسي الفاعل، وهذا مبلغ بسيط جدا لمَن له اطّلاع على المبالغ التي تُدفع في جلسة جمع تبرعات واحدة بمسجد واحد أو اثنين في رمضان.
زيادة هذا الرقم من حيث العدد أو من حيث المبالغ المدفوعة سيعني زيادة في التأثير وزيادة في الحضور، وإيذانا بدخول العرب والمسلمين بوصفهم رقما صعبا يتجاوز تأثيره مجرد أصوات انتخابية يقتصر أثرها على المدة الانتخابية والمحدودة زمنا وتأثيرا، لكنه يمكن أن يمتد لمدى أبعد ونطاقات أوسع، مما سيعني وفق معادلات السياسة الأميركية ظهور المزيد من السياسيين الذين يدعمون الحق الفلسطيني، ويرفضون التغول الإسرائيلي في السياسة الأميركية، خاصة مع صوابية المنطلقات أخلاقيا، ووضوح القضية وعدالتها.-(وكالات)
MENAFN25102024000072011014ID1108819809