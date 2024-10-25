12 قتيلا للاحتلال بلبنان وغزة.. وجيشه يقر بمقتل 898 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 12 من ضباطه وجنوده بمعارك جنوب لبنان وغزة، خلال 24 ساعة.
وكانت وزارة الدفاع في الكيان المحتل، أعلنت، في وقت مبكر من أمس، أن 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية قتلوا منذ هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أضيف إليهم ضابطان وجندي أعلن عن مقتلهم في غزة عصر أمس وأعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود في جنوب لبنان أيضا، ليصبح العدد 898.
وقالت وزارة الدفاع إن نصف هؤلاء القتلى تحت عمر 21 عاما، ويشمل العدد جنودا من الجيش، وأفراد الشرطة ومقاتلي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحراس أمن المستوطنات، فضلا عن القتلى على جبهات غزة ولبنان والضفة الغربية.
وذكرت أن الأغلبية العظمى من القتلى سقطوا على جبهة غزة، سواء في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أو خلال العمليات البرية المتواصلة إلى اليوم، مضيفة أن عدد الجنود القتلى على جبهة لبنان لغاية أمس بلغ 57 ضابطا وجنديا.
وكان جيش الاحتلال قال، في وقت سابق، إن عدد المصابين في صفوفه بلغ 5065 في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وجبهة الشمال، وإن 752 من هؤلاء إصاباتهم خطيرة.
يذكر أن الاحتلال يواصل لأزيد من عام كامل عدوانه على قطاع غزة، مما خلف أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
كما وسع الاحتلال منذ 23 أيلول (سبتمبر) الماضي نطاق الحرب، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وبينما يعلن الاحتلال جانبا من خسائره البشرية والمادية في الحرب، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.
إلى ذلك، تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لغارات عدة كان الاحتلال الإسرائيلي بدأها منذ مساء أول من أمس، جاءت بالتزامن مع إطلاق حزب الله رشقة صاروخية باتجاه جنوب حيفا والجليل الأعلى.
وتركزت غارات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أول من أمس على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث، كما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى مناطق في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع شرقا، مخلفة قتلى وجرحى.
وقال جيش الاحتلال إن سلاح الجو أغار على 200 هدف في عموم لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، كما دمرت قوات الفرقة 146 نحو 50 منشأة تابعة لحزب الله في قرى جنوبي لبنان، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.
كما أعلن قتل عباس عدنان مسلم قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في عيترون جنوبي لبنان في غارة جوية نفذت بتوجيه من قوات فرقة "الجليل 91′′، مشيرا إلى أن عدنان مسلم كان مسؤولا عن توجيه عمليات لإطلاق النار والصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية والبلدات شمال إسرائيل.
وفي المقابل، قصف حزب الله مدنا وبلدات عدة في شمال إسرائيل؛ حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه جنوب حيفا صباح أمس، كما دوت صفارات الإنذار في مدينة الخضيرة وقيساريا ومناطق واسعة بجنوب حيفا.
وقالت الجبهة الداخلية للاحتلال إن صفارات الإنذار دوت أيضا في المنارة ومرغليوت في إصبع الجليل للتحذير من إطلاق صواريخ. كما دوت صفارات الإنذار في مسغاف عام بالجليل الأعلى فجر أمس بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.
وأعلن حزب الله قصف مدينتي صفد ونهاريا ومستوطنتي كريات شمونة وكرمئيل، وقواعد نشريم وزوفولون و"سنط جين بين" بالصواريخ.
وقال الحزب إنه استهدف تجمعات لجيش الاحتلال في مسغاف عام والمنارة والمالكية.
كما هاجم بالمسيرات الانقضاضية ثكنة راموت نفتالي، وتصدى بصاروخي (أرض-جو) لطائرة حربية ومسيرة من نوع هرمز، وأجبرهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.
وأكدت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من أول من أمس، وقوع إصابات بعد إطلاق نحو 120 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل.
من ناحية أخرى، قال الدفاع المدني في جنوبي لبنان إن 3 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.
وذكرت أنباء أن غارة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر مقر إقامة فرق صحفية وإعلامية في البلدة؛ حيث أطلقت صاروخا باتجاه أحد المنازل ضمن مجمع مؤلف من نحو 10 شاليهات تقيم فيها الفرق الإعلامية.
وقد عملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل الضحايا من الصحفيين إلى مستشفيات المنطقة.
وفي شرق لبنان، قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب 12 آخرون بجروح في غارة للاحتلال على بلدة الخضر في البقاع. وذكرت أنباء أن مقاتلة للاحتلال استهدفت مبنى في البلدة، مما أدى إلى تدميره وتضرر مبان ومحلات مجاورة.
وقد عملت فرق الإسعاف على نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، في حين قامت آليات الدفاع المدني بإزالة الركام من المكان المستهدف.-(وكالات)
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