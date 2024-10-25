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12 قتيلا للاحتلال بلبنان وغزة.. وجيشه يقر بمقتل 898 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

10/25/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 12 من ضباطه وجنوده بمعارك جنوب لبنان وغزة، خلال 24 ساعة.
وكانت وزارة الدفاع في الكيان المحتل، أعلنت، في وقت مبكر من أمس، أن 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية قتلوا منذ هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أضيف إليهم ضابطان وجندي أعلن عن مقتلهم في غزة عصر أمس وأعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود في جنوب لبنان أيضا، ليصبح العدد 898.
وقالت وزارة الدفاع إن نصف هؤلاء القتلى تحت عمر 21 عاما، ويشمل العدد جنودا من الجيش، وأفراد الشرطة ومقاتلي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحراس أمن المستوطنات، فضلا عن القتلى على جبهات غزة ولبنان والضفة الغربية.
وذكرت أن الأغلبية العظمى من القتلى سقطوا على جبهة غزة، سواء في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أو خلال العمليات البرية المتواصلة إلى اليوم، مضيفة أن عدد الجنود القتلى على جبهة لبنان لغاية أمس بلغ 57 ضابطا وجنديا.
وكان جيش الاحتلال قال، في وقت سابق، إن عدد المصابين في صفوفه بلغ 5065 في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وجبهة الشمال، وإن 752 من هؤلاء إصاباتهم خطيرة.
يذكر أن الاحتلال يواصل لأزيد من عام كامل عدوانه على قطاع غزة، مما خلف أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
كما وسع الاحتلال منذ 23 أيلول (سبتمبر) الماضي نطاق الحرب، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وبينما يعلن الاحتلال جانبا من خسائره البشرية والمادية في الحرب، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.
إلى ذلك، تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لغارات عدة كان الاحتلال الإسرائيلي بدأها منذ مساء أول من أمس، جاءت بالتزامن مع إطلاق حزب الله رشقة صاروخية باتجاه جنوب حيفا والجليل الأعلى.
وتركزت غارات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أول من أمس على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث، كما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى مناطق في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع شرقا، مخلفة قتلى وجرحى.
وقال جيش الاحتلال إن سلاح الجو أغار على 200 هدف في عموم لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، كما دمرت قوات الفرقة 146 نحو 50 منشأة تابعة لحزب الله في قرى جنوبي لبنان، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.
كما أعلن قتل عباس عدنان مسلم قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في عيترون جنوبي لبنان في غارة جوية نفذت بتوجيه من قوات فرقة "الجليل 91′′، مشيرا إلى أن عدنان مسلم كان مسؤولا عن توجيه عمليات لإطلاق النار والصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية والبلدات شمال إسرائيل.
وفي المقابل، قصف حزب الله مدنا وبلدات عدة في شمال إسرائيل؛ حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه جنوب حيفا صباح أمس، كما دوت صفارات الإنذار في مدينة الخضيرة وقيساريا ومناطق واسعة بجنوب حيفا.
وقالت الجبهة الداخلية للاحتلال إن صفارات الإنذار دوت أيضا في المنارة ومرغليوت في إصبع الجليل للتحذير من إطلاق صواريخ. كما دوت صفارات الإنذار في مسغاف عام بالجليل الأعلى فجر أمس بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.
وأعلن حزب الله قصف مدينتي صفد ونهاريا ومستوطنتي كريات شمونة وكرمئيل، وقواعد نشريم وزوفولون و"سنط جين بين" بالصواريخ.
وقال الحزب إنه استهدف تجمعات لجيش الاحتلال في مسغاف عام والمنارة والمالكية.
كما هاجم بالمسيرات الانقضاضية ثكنة راموت نفتالي، وتصدى بصاروخي (أرض-جو) لطائرة حربية ومسيرة من نوع هرمز، وأجبرهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.
وأكدت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من أول من أمس، وقوع إصابات بعد إطلاق نحو 120 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل.
من ناحية أخرى، قال الدفاع المدني في جنوبي لبنان إن 3 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.
وذكرت أنباء أن غارة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر مقر إقامة فرق صحفية وإعلامية في البلدة؛ حيث أطلقت صاروخا باتجاه أحد المنازل ضمن مجمع مؤلف من نحو 10 شاليهات تقيم فيها الفرق الإعلامية.
وقد عملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل الضحايا من الصحفيين إلى مستشفيات المنطقة.
وفي شرق لبنان، قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب 12 آخرون بجروح في غارة للاحتلال على بلدة الخضر في البقاع. وذكرت أنباء أن مقاتلة للاحتلال استهدفت مبنى في البلدة، مما أدى إلى تدميره وتضرر مبان ومحلات مجاورة.
وقد عملت فرق الإسعاف على نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، في حين قامت آليات الدفاع المدني بإزالة الركام من المكان المستهدف.-(وكالات)

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