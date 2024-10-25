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63 شهيدا بغزة وفقد الاتصال بمستشفى كمال عدوان بعد اقتحامه من قبل الاحتلال

10/25/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس مستشفى كمال عدوان المحاصر شمالي قطاع غزة، ودعت المرضى للنزول إلى ساحته، استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منازل بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس فجر أمس.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة إن أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي وتحطم نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر قصف الاحتلال المتواصل.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال تحتجز الشبان الموجودين في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وتحقق معهم، بعد تعريتهم من ملابسهم.
كما استشهد أطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة الأكسجين الرئيسية في المستشفى.
وفي وقت لاحق من يوم أمس أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس فقدان الاتصال مع طاقم مستشفى كمال عدوان بعد اقتحامه من قبل جيش الاحتلال.
وقال غيبريسوس إن منظمة الصحة فقدت الاتصال مع الطاقم الموجود بالمستشفى، واصفا ما يحدث بالمستشفى تطور مقلق للغاية، لأن الموقع مكتظ بنحو 200 مريض يعانون من إصابات مروعة، وفيه المئات من الأشخاص الذين لجأوا إليه طلبا للحماية.
وأكد مدير منظمة الصحة أن الوصول إلى المستشفيات في جميع أنحاء غزة "أصبح أكثر صعوبة بشكل لا يصدق ويعرض موظفينا للخطر".
وقبل فقدان الاتصال به قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان إن عددا من العاملين في الطاقم الطبي بالمستشفى أصيبوا نتيجة قصف الاحتلال.
وأضاف أبو صفية أن المستشفى كان ينتظر وصول المساعدات الطبية، لكن بدل ذلك وصلته الدبابات.
من جانبها، ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة "أحرار العالم" بذل كل السبل لإنقاذ مستشفى كمال عدوان.
وقالت الوزارة في بيان "لا نتفهم كيف يسمح العالم لنفسه بأن يقف متفرجا على أبشع إبادة جماعية وأوسع عملية ممنهجة لتدمير النظام الصحي وقتل واعتقال المرضى والطواقم الطبية دون أن يحرك ساكنا".
كما قالت حركة حماس اقتحام المستشفى جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية"، مضيفة أن مجازر وقصف الاحتلال للمنازل ونسف مربعات سكنية على رؤوس قاطنيها، مما أدى إلى استشهاد العشرات من الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء هو إمعان صهيوني في حملة التطهير العرقي".
بدوره، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية حياة عشرات الأطفال والمرضى والجرحى وأفراد الطواقم الطبية الذين يحتجزهم بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان.
وقال المرصد في بيان إنه تلقى معلومات أن قوات الاحتلال فصلت الرجال عن النساء والأطفال، وبدأت بإخضاع جميع من تزيد أعمارهم على 13 عاما للتحقيق والتنكيل بمن في ذلك أفراد الطواقم الطبية والاعتداء عليهم.
وأشار إلى أن 15 مريضا في غرفة العناية المركزة منهم أطفال مهددون بالموت بعد قصف محطة الأكسجين بالمستشفى، وذكرت أنباء أن عددا من الأطفال توفوا جراء نقص الأكسجين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الطواقم الطبية والمرضى والجرحى وحمايتهم وضمان استئناف عمل المستشفى وطواقم الإسعاف والدفاع المدني، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة آلاف الفلسطينيين هناك.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن الأوضاع في شمال غزة كارثية بشكل غير مسبوق، إذ تتعرض المنازل للقصف والحرق، ولا توجد أي طواقم إسعاف أو دفاع مدني للمساعدة في الإنقاذ.
من جهته كان مدير الصحة بغزة قال أن جثامين عشرات الشهداء في بيت لاهيا لا تزال في الشوارع ولم يتمكنوا من الوصول إليها.
وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب مجازر في خان يونس وصل منها إلى المستشفيات 38 شهيدا وعشرات الجرحى.
وذكرت مصادر طبية أن 63 فلسطينيا أستشهدوا في غارات للاحتلال استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة منذ فجر أمس.
وقالت وسائل إعلام إن قصفا مدفعيا استهدف مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.
كما بات عشرات آلاف السكان محاصرين بعد تطويق قوات الاحتلال مناطق في بيت لاهيا ومخيم جباليا، وإحراق عشرات المنازل في منطقة مشروع بيت لاهيا.
وفي السياق ذاته، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن قطاع غزة يواجه خطر المجاعة بسبب القصف المتواصل ونقص وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت الأونروا أن وقف إطلاق النار في القطاع ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى.
بدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة إن ما يحدث في القطاع راهنا إبادة جماعية واضحة، وأعلن خروج محافظة شمال القطاع عن الخدمة بشكل كامل.
وبحسب مصدر طبي، فقد بلغ عدد الشهداء 820 فلسطينيا جراء العملية العسكرية للاحتلال المستمرة في جباليا وشمال قطاع غزة منذ 20 يوما.
من جانبها كشفت المقاومة الفلسطينية عن خوضها اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، تسببت بخسائر بشرية وعسكرية للاحتلال،
فقد قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس– إنها قنصت جنديا إسرائيليا ببندقية الغول في منطقة الرزان شمال معسكر جباليا شمال القطاع.
كما أكدت القسام أنها استهدفت جرافة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة، كما استهدفت ناقلتي جند بقذيفتي "الياسين 105" وتاندوم قرب مسجد الشهيد عماد عقل، شرق معسكر جباليا.
من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها خاضت أمس اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ومساء أمس أعلنت القسام قتل وجرح جنود خلال مهاجمة مقر القيادة العسكرية لجيش الاحتلال شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة وتطهير منذ نحو 3 أسابيع.
ويتواصل القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من شمال قطاع غزة بالتزامن مع استمرار مساعي تل أبيب بإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.
من جهة أخرى، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مجموعة من اليهود اليمينيين المتطرفين اقتحمت منطقة الحاجز الأمني بين كيان الاحتلال وقطاع غزة، وأن الجيش حاول منعهم من الدخول إلى القطاع وأوقف عدد منهم.-(وكالات)

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