السعودية.. بدء بناء أكبر مبنى في العالم بكلفة 50 مليار دولار

بدأت في الرياض أعمال تشييد أكبر ناطحة سحاب في العالم بكلفة 50 مليار دولار في إطار المشاريع التنموية التي أعلن عنها السعودي محمد بن سلمان.



وذكرت صحيفة "ذا صن" أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 50 مليار دولار، والذي يطلق عليه اسم "المكعب"، في العاصمة الرياض، هو جزء من عدة أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جميع أنحاء المملكة.





وسيبلغ ارتفاع "المكعب" 1300 قدم وعرضه 1200 قدم عند اكتماله، مما يمنحه حجما كافيا لاحتواء 20 مبنى "إمباير ستيت".



ويضم هذا المكعب الضخم مطاعم راقية ومساحات للبيع بالتجزئة ومكاتب ومطاعم، وسيكون بمثابة مركز مدينة بحد ذاته مع مساحة أرضية تبلغ 2 مليون قدم مربع.



وسيكون المكعب أيضا موطنا للعديد من الأشخاص، حيث سيضم 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية مع مساحات خضراء شاسعة. وتفتخر شركة تطوير المكعب بأنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي لخلق تجارب مثيرة لزوار هذا المكان. ويشمل ذلك شاشات عملاقة ستغطي الجزء الخارجي من الساحة، على غرار كرة لاس فيغاس العملاقة.



ورغم أن المشروع يهدف إلى نقل المملكة العربية السعودية نحو مستقبل أكثر حداثة، إلا أن الشركة قالت إنها تستمد إلهام التصميم من البيئة المحلية والهندسة المعمارية الإقليمية.



وتستلهم المباني والمنطقة المحيطة بالواحة الحضرية تصميمها من الوديان، وهو المصطلح العربي الذي يطلق على تكوينات مجرى النهر.



وسوف تعيد المسارات المتعرجة المنظمة التي تصطف على جانبيها جزئيا مبان أصغر حجما ستخلق صورة تشبه الجداول الصحراوية التي تتدفق عبر الصخور الوعرة المؤدية إلى المبنى.

ويعتبر التصميم المربع بحد ذاته مرجعا لأسلوب العمارة النجدية الإقليمي. ويتميز النجدي بالمباني المصنوعة من الطوب اللبن وفتحات النوافذ والأبواب المثلثة أو المستطيلة والساحات الخارجية المركزية.



ومن المتوقع أن يضيف مشروع المكعب أكثر من 51 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يخلق 334 ألف فرصة عمل.



وتقول شركة المربع الجديد للتطوير، إن المشروع سيستخدم حوالي 900 عامل وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030.



ويهدف مشروع "رؤية السعودية 2030" إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط، وتنويع الاقتصاد، وبناء قطاعات الخدمة العامة. ووضع بن سلمان خططا طموحة للبناء في جميع أنحاء شبه الجزيرة، والتي تشمل مدينة ميناء عائمة تسمى "أوكساجون" تقع على ساحل البحر الأحمر، ووجهة سياحية جبلية تسمى "تروينا"، ومدينة "مستقبلية" في الجزء الشمالي الغربي من البلاد تسمى "نيوم" والتي سيتم تشغيلها بالكامل بالطاقة المتجددة.



كما وضعت المملكة خططا لبناء "THE LINE"، وهو مبنى مفاهيمي يبلغ طوله 105 أميال ومن الناحية النظرية سيكون موطنا لـ 9 ملايين شخص. ومن المتوقع أن تكتمل جميع هذه المشاريع بحلول عام 2030.-(وكالات)