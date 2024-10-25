بعد توقف المولدات.. استشهاد طفلين في مستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة، عن استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان بعد توقف المولدات واستهداف محطة الأكسجين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الوضع الحالي داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءًا بشكل مقلق، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص داخل المستشفى يبلغ 600 شخص، يشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين.
واوضحت الوزارة أنه جرى تدمير 3 سيارات إسعاف وسيارة نقل، مما يعوق عمليات الإغاثة والنقل، كما تم تدمير منظومة توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية، مما يزيد من حدة الأزمة.
واشارت إلى أن عدد المرضى والجرحى حاليًا هو 195، بينما يبلغ عدد الطاقم الطبي 70. وقد أصيب 3 ممرضين وعامل نظافة خلال الأحداث الجارية.
وبحسب الوزارة تقوم قوات الاحتلال بتفتيش المستشفى وإطلاق النار داخل الأقسام المختلفة، مما يزيد من حالة الذعر والقلق.
ودعت الوزارة لتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية لضمان سلامة الجميع وتوفير الاحتياجات الضرورية.-(وكالات)
MENAFN25102024000072011014ID1108819804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.