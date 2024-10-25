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بعد توقف المولدات.. استشهاد طفلين في مستشفى كمال عدوان

10/25/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة، عن استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان بعد توقف المولدات واستهداف محطة الأكسجين.


وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الوضع الحالي داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءًا بشكل مقلق، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص داخل المستشفى يبلغ 600 شخص، يشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين.


واوضحت الوزارة أنه جرى تدمير 3 سيارات إسعاف وسيارة نقل، مما يعوق عمليات الإغاثة والنقل، كما تم تدمير منظومة توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية، مما يزيد من حدة الأزمة.


واشارت إلى أن عدد المرضى والجرحى حاليًا هو 195، بينما يبلغ عدد الطاقم الطبي 70. وقد أصيب 3 ممرضين وعامل نظافة خلال الأحداث الجارية.


وبحسب الوزارة تقوم قوات الاحتلال بتفتيش المستشفى وإطلاق النار داخل الأقسام المختلفة، مما يزيد من حالة الذعر والقلق.


ودعت الوزارة لتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية لضمان سلامة الجميع وتوفير الاحتياجات الضرورية.-(وكالات)

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