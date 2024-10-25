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غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

10/25/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استهدفت غارات إسرائيلية الجمعة، ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.


وقالت ان سحبا من الدخان تتصاعد فوق المنطقة، مضيفتا، إن "الطيران المعادي شن غارتين جديدتين على حارة حريك".

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