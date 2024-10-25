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حزب الله يشن أكبر عدد هجمات ضد جيش الاحتلال

10/25/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شن حزب الله اللبناني، الجمعة، أكبر عدد هجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.
وأعلن الحزب في بيان، تفاصيل "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة".

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 25-10-2024، 48 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 18:00 من عصر الخميس 24-10-2024 شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفرجلعادي وأصابت أهدافها بِدقة.

2- الساعة 17:30 من عصر الخميس 24-10-2024 شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة يعرا وأصابت أهدافها بِدقة.

3- الساعة 08:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية.

4- الساعة 09:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي بين مسكفعام وعديسة بصلية صاروخية.‏

5- الساعة 09:30 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) بصلية صاروخية نوعية.‏

6- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي شمالي كفرجلعادي بصلية صاروخية.‏

7- الساعة 11:00 استهداف موقع حبوشيت بِصلية صاروخية.

8- الساعة 13:00 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

9- الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.‏

10- الساعة 13:10 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي على أطراف مروحين بِصاروخين موجهين، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.

11- الساعة 13:20 استهداف دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين بِصاروخ موجه مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها.

12- الساعة 13:20 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بِصلية صاروخية.

13- الساعة 13:30 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية.

14- الساعة 13:30 شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع البغدادي وأصابت أهدافها بدقة.

15- الساعة 13:35 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لِبلدة عيترون بِقذائف المدفعية.

16- الساعة 13:50 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون بِصلية صاروخية.

17- الساعة 13:50 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية.

18- الساعة 15:00 استهداف مستعمرة كرمئيل بِصلية صاروخية كبيرة.

19- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بِصلية صاروخية.

20- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا للمرة الثانية بِصلية صاروخية.

21- الساعة 16:15 استهداف مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية.

22- الساعة 16:30 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض - جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.

23- الساعة 16:35 استهداف دبابة ميركافا قرب موقع مسكفعام بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

24- الساعة 16:40 استهداف دبابة ميركافا على طريق مركبا-عديسة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وإجبار قوة إسرائيلية مرافقة لها على الانسحاب إلى موقع العبّاد.

25- الساعة 17:00 شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ومخازن طوارئ فرقتي 36 و210) شرق مدينة صفد وأصابت أهدافها بِدقة.

26- الساعة 17:00 استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة عديسة بِصاروخين موجهين مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما.

27- الساعة 17:00 بعد تقدّم قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا، ولدى وصولها إلى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وأمطروا القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

28- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

29- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا للمرة الثالثة بِصلية صاروخية.

30- الساعة 17:20 استهداف قوة إسرائيلية مؤلفة من 12 جنديًا على أطراف بلدة عديسة بصاروخ موجّه أوقع فيهم إصابات مؤكدة، وبعد 20 دقيقة تدخلت آلية عسكرية من نوع هامر في داخلها 4 جنود لمساندة القوة الأولى فاستهدفها المجاهدون بصاروخ موجّه ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح.

31- الساعة 17:30 استهداف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافه زيف بصلية صاروخية.

32- الساعة 17:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية.

33- الساعة 17:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المنارة بقذائف المدفعية.

34- الساعة 17:45 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

35- الساعة 17:45 استهداف قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 جنود قرب آلية في حي الوزاني في بلدة كفركلا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

36- الساعة 17:50 استهداف قوة إسرائيلية ثانية مؤلفة من 3 جنود قرب آلية في حي الوزاني في بلدة كفركلا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

37- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

38- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي بين كفركلا والمطلة بِصلية صاروخية.

39- الساعة 18:00 استهداف مستعمرة حتسور بِصلية صاروخية.

40- الساعة 18:40 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة رامات ديفيد الجوية بصاروخ نوعي.

41- الساعة 19:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخية.

42- الساعة 19:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

43- الساعة 19:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند عبّارة كفركلا بِصلية صاروخية.

44- الساعة 20:00 استهداف مستعمرة كتسرين بِصلية صاروخية.

45- الساعة 21:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بِصلية صاروخية.

46- الساعة 21:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية.

47- الساعة 21:45 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية.

48- الساعة 22:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية".

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