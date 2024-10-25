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قوات الاحتلال تقتحم جنين

10/25/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الجمعة/ السبت، بلدة يعبد غرب جنين.
وبحسب وكالة "وفا"، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي بآليات عدة، وجابت مناطق وشوارع عدة، وسط مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال نشرت فرقا راجلة وسط البلدة، وداهم الجنود أحد المنازل، كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة شرقي البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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