قوات الاحتلال تقتحم جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الجمعة/ السبت،
بلدة يعبد غرب جنين.
وبحسب وكالة "وفا"، أكدت مصادر محلية
أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي بآليات عدة، وجابت مناطق وشوارع عدة،
وسط مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.
وذكر الشهود أن قوات الاحتلال نشرت فرقا راجلة
وسط البلدة، وداهم الجنود أحد المنازل، كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة
شرقي البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
MENAFN25102024000072011014ID1108819801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.