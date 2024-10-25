بلينكن ونظيره المصري يبحثان الوضع بالشرق الأوسط

بلينكن ونظيره المصري يبحثان الوضع بالشرق الأوسط
التاريخ
10/25/2024 11:19:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير
أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي الوضع في الشرق
الأوسط.
وأضافت أن بلينكن ونظيره المصري بحثا جهود
التوصل لحل دبلوماسي
بشأن لبنان وعودة المدنيين لمنازلهم.
وتابعت"الخارجية الأميركية" أن
بلينكن شدد على ضرورة معالجة القادة اللبنانيين مسألة شغور منصب الرئاسة في البلاد
بسرعة.
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