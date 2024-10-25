سماع دوي انفجارات في طهران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فجر اليوم
السبت، سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.
كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي
انفجارات عدة في طهران.
وكذلك ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية، سماع دوي
3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران، في حين أن الأسباب غير معروفة حتى الآن.
وأفادت قناة "الجزيرة" بأن بعض وسائل
إعلام تحدثت عن 6 انفجارات، ولكن المؤكد حتى الساعة الثانية صباحا أنه سمع دوي 3
انفجارات على الأقل.
وقالت إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث
عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية،
وبخاصة في شرق العاصمة طهران.
وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع لقناة "الجزيرة"،
إنهم على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ويتابعون الوضع عن كثب.
يتبع...
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