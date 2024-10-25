الاحتلال يبدأ الرد على الهجوم الإيراني (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر
اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني.
كما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن
مسؤولين إسرائيليين قولهم "بدأنا الهجوم على إيران".
وقالت "الإذاعة الإسرائيلية" من
جانبها، إن "جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على إيران".
وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فجر اليوم، سماع
دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.
كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي
انفجارات عدة في طهران.
وكذلك ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية، سماع دوي
3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران، وقالت إن الأسباب غير معروفة حتى الآن.
وأفادت قناة "الجزيرة" بأن بعض وسائل
إعلام تحدثت عن 6 انفجارات، ولكن المؤكد حتى الساعة الثانية صباحا أنه سمع دوي 3
انفجارات على الأقل.
وقالت إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث
عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية،
وبخاصة في شرق العاصمة طهران.
وبشكل متزامن، قالت وكالة الأنباء السورية
الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن
"العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل
ولبنان".
وأضافت إن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض
المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.
وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع لقناة "الجزيرة"،
إنهم على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ويتابعون الوضع عن كثب.
وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي،
نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين
العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.
بدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد
على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.
MENAFN25102024000072011014ID1108819798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.