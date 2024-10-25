الاحتلال يبدأ الرد على الهجوم الإيراني (فيديو)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني.



كما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "بدأنا الهجوم على إيران".



وقالت "الإذاعة الإسرائيلية" من جانبها، إن "جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على إيران".



وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فجر اليوم، سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.



كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي انفجارات عدة في طهران.



وكذلك ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية، سماع دوي 3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران، وقالت إن الأسباب غير معروفة حتى الآن.



وأفادت قناة "الجزيرة" بأن بعض وسائل إعلام تحدثت عن 6 انفجارات، ولكن المؤكد حتى الساعة الثانية صباحا أنه سمع دوي 3 انفجارات على الأقل.



وقالت إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية، وبخاصة في شرق العاصمة طهران.

وبشكل متزامن، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل ولبنان".



وأضافت إن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.



وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع لقناة "الجزيرة"، إنهم على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ويتابعون الوضع عن كثب.

وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.



بدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.