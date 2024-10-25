بالتزامن مع الهجمات على طهران.. سماع دوي انفجارات في دمشق وحمص

أكد التلفزيون الرسمي السوري سماع دوي انفجارات في ريف دمشق ووسط المدينة، فجر اليوم السبت.





وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل ولبنان".



وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وأفادت قناة "المملكة" بسماع دوي انفجارات في سماء حمص، فجر السبت.



وأشارت إلى سماع صوت انفجار في محيط العاصمة دمشق، مبينة أنه يجري التحقق من طبيعته.



يأتي ذلك بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها بدأت تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني الأخير.



وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.



وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.