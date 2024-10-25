بالتزامن مع الهجمات على طهران.. سماع دوي انفجارات في دمشق وحمص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد التلفزيون الرسمي السوري سماع دوي انفجارات
في ريف دمشق ووسط المدينة، فجر اليوم السبت.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن
"العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل
ولبنان".
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض
المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.
وأفادت قناة "المملكة" بسماع دوي
انفجارات في سماء حمص، فجر السبت.
وأشارت إلى سماع صوت انفجار في محيط العاصمة
دمشق، مبينة أنه يجري التحقق من طبيعته.
يأتي ذلك بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في
العاصمة الإيرانية طهران، حيث أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها بدأت تنفيذ الرد
على الهجوم الإيراني الأخير.
وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي،
نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين
العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.
وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد
على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.
MENAFN25102024000072011014ID1108819797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.