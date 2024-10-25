أول تعليق من واشنطن حول الهجوم الإسرائيلي على إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال البيت الأبيض- في أول تعليق له على الهجوم
الإسرائيلي على إيران فجر اليوم السبت- إنه يدرك أن "إسرائيل" تنفذ
ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران في إطار الدفاع عن النفس.
ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن
مصدر، أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات بشأن الضربات الإسرائيلية في
إيران.
وقال مسؤول في البنتاغون لقناة
"الجزيرة"، من جهته، إنه لا تغيير في انتشار القوات الأميركية في
المنطقة، وإن سرب مقاتلات أف 16 الذي وصل إلى المنطقة "يأتي في سياق حماية
قواتنا والدفاع عن إسرائيل".
وأكد المسؤول ذاته أن "إسرائيل"
أخطرتهم مسبقا بنيتها توجيه ضربات ضد ايران.
ونقلت موقع "أكسيوس" الأميركي عن
مسؤولين أميركيين أن "إسرائيل" أخطرت إدارة بايدن قبل ساعات بأن الغارة
الجوية الإسرائيلية ستنفذ هذه الليلة.
وبعيد بداية الهجوم بقليل؛ قال مسؤول عسكري
أميركي رفيع لقناة "الجزيرة"، إنهم على علم بالتقارير بشأن انفجارات في
إيران، ويتابعون الوضع عن كثب.
كما أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ليست
ضالعة في الضربات التي تعرضت لها إيران الليلة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر اليوم
السبت، "بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".
وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على
الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".
كما أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فجر
اليوم، سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.
وكذلك أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع
دوي انفجارات عدة في طهران.
وبشكل متزامن، قالت وكالة الأنباء السورية
الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن
"العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل
ولبنان".
وأضافت إن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض
المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.
وأكد التلفزيون الرسمي السوري سماع دوي
انفجارات في ريف دمشق ووسط المدينة، فجر اليوم السبت.
وأفادت قناة "المملكة" بسماع دوي
انفجارات في سماء حمص، فجر السبت.
وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي،
نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين
العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.
وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد
على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.
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