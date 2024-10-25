أول تعليق من واشنطن حول الهجوم الإسرائيلي على إيران

قال البيت الأبيض- في أول تعليق له على الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم السبت- إنه يدرك أن "إسرائيل" تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران في إطار الدفاع عن النفس.



ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن مصدر، أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات بشأن الضربات الإسرائيلية في إيران.



وقال مسؤول في البنتاغون لقناة "الجزيرة"، من جهته، إنه لا تغيير في انتشار القوات الأميركية في المنطقة، وإن سرب مقاتلات أف 16 الذي وصل إلى المنطقة "يأتي في سياق حماية قواتنا والدفاع عن إسرائيل".



وأكد المسؤول ذاته أن "إسرائيل" أخطرتهم مسبقا بنيتها توجيه ضربات ضد ايران.



ونقلت موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين أن "إسرائيل" أخطرت إدارة بايدن قبل ساعات بأن الغارة الجوية الإسرائيلية ستنفذ هذه الليلة.



وبعيد بداية الهجوم بقليل؛ قال مسؤول عسكري أميركي رفيع لقناة "الجزيرة"، إنهم على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ويتابعون الوضع عن كثب.



كما أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في الضربات التي تعرضت لها إيران الليلة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر اليوم السبت، "بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".



وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".



كما أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فجر اليوم، سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.



وكذلك أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي انفجارات عدة في طهران.



وبشكل متزامن، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل ولبنان".



وأضافت إن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.



وأكد التلفزيون الرسمي السوري سماع دوي انفجارات في ريف دمشق ووسط المدينة، فجر اليوم السبت.



وأفادت قناة "المملكة" بسماع دوي انفجارات في سماء حمص، فجر السبت.



وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.



وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.

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بيان من جيش الاحتلال بشأن الرد على الهجوم الإيراني



