إعلام عبري: الهجوم على إيران يتم على مراحل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت "الإذاعة الإسرائيلية" عن مصادر
أمنية، فجر اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تستمر الضربات ضد إيران لساعات أخرى.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يعقدان جلسة تقييم مع قادة
الأجهزة الأمنية.
قالت "الإذاعة الإسرائيلية الرسمية" في وقت سابق فجر السبت، إن الهجوم على إيران تنفذه طائرات حربية هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود،
ويتم على مراحل.
وقالت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من فجر السبت، إن الهجوم
على إيران يتم على موجات ويستهدف منشآت عسكرية ومصانع إنتاج الصواريخ الباليستية.
وأكدت "الإذاعة الإسرائيلية" أن
الهجوم الإسرائيلي متواصل ضد أهداف عسكرية في إيران.
وكانت القناة الـ12 العبرية أفادت في وقت سابق
من فجر السبت، بأن موجة ثانية من الهجوم على إيران قد بدأت، وأن دوي انفجارات سُمع
في شيراز، جنوب غربي إيران.
ونفت وكالة مهر الإيرانية من جانبها، سماع دوي
انفجارات في مدينة شيراز.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر
السبت، "بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".
وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على
الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".
وقال البيان إن جيش الاحتلال "في حالة
تأهب قصوى، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع متابعة دقيقة للتطورات
القادمة من إيران ووكلائها في المنطقة".
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تقييم
الوضع مستمر، وأنه لم تطرأ أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية في هذه
المرحلة.
ووجّه جيش الاحتلال الجمهور الإسرائيلي بمواصلة
توخي الحذر واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، مع التأكيد على أنه سيتم إبلاغهم بأي
مستجدات بشكل فوري.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "الحرة"، إن البنتاغون
"على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ونتحقق منها".
وصادق وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي،
يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هيرتسي هاليفي، على خطط سلاح الجو لضرب إيران،
وفق ما ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية"، في وقت تستنفر فيه إيران قواتها
استعدادا للرد على أي هجوم يستهدفها.
وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"
الأميركية بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمر الجيش الإيراني بوضع خطط عسكرية للرد
على أي هجوم متوقع من الكيان الصهيوني.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن 4 مسؤولين إيرانيين، أن
خامنئي، "أمر القوات المسلحة الإيرانية بصياغة خطط عديدة" للرد على
الهجوم الإسرائيلي المتوقع.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، قال في تصريحات تلفزيونية
في وقت سابق، إن "إسرائيل" تمتلك القدرة على التحليق في أجواء دول مجلس
التعاون الخليجي لضرب إيران، مشيرا إلى أن الرد الإسرائيلي قد يكون في أي لحظة، أو
بعد الانتخابات الأميركية.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر
اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني.
كما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن
مسؤولين إسرائيليين قولهم "بدأنا الهجوم على إيران".
وقالت "الإذاعة الإسرائيلية" من
جانبها، إن "جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على إيران".
وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فجر اليوم، سماع
دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.
كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي
انفجارات عدة في طهران.
وكذلك ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية، سماع دوي
3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران، وقالت إن الأسباب غير معروفة، وذلك حتى
الساعة الثانية من صباح السبت.
وأفادت قناة "الجزيرة" بأن بعض وسائل
إعلام تحدثت عن 6 انفجارات، ولكن المؤكد حتى الساعة الثانية صباحا أنه سمع دوي 3
انفجارات على الأقل.
وقالت إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث
عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية،
وبخاصة في شرق العاصمة طهران.
الهجوم في مراحله الأولى
وفي مزيد من التفاصيل، نقلت إذاعة جيش الاحتلال
الإسرائيلي عن مصدر عسكري، أن الهجوم ضد إيران في مراحله الأولى.
وأضافت أن الطاقم الوزاري المصغر صدّق هاتفيا
على الخطة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم.
وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن
رئيس الأركان يتولى قيادة الهجوم على إيران من ملجأ سلاح الجو الإسرائيلي.
وقال مسؤول إسرائيلي في تصريحات تلفزيونية، "نضرب
أهدافا قد تكون شكلت تهديدا لنا في الماضي أو يمكن أن تهددنا في المستقبل".
وفي حين أكدت القناة 12 العبرية أنه لا إقلاع
ولا هبوط في مطارات طهران منذ أكثر من ساعة، أكد مدير مطار الخميني الدولي أن
المطار بحالة مستقرة ويواصل العمل وفق الجدول المقرر ولم يتم الإبلاغ عن أي حادثة
أمنية.
"أهداف معادية" في سماء سوريا
وبشكل متزامن، قالت وكالة الأنباء السورية
الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن
"العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل
ولبنان".
وأضافت إن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض
المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.
وأكد التلفزيون الرسمي السوري سماع دوي
انفجارات في ريف دمشق ووسط المدينة، فجر اليوم السبت.
وأفادت قناة "المملكة" بسماع دوي
انفجارات في سماء حمص، فجر السبت.
وأشارت إلى سماع صوت انفجار في محيط العاصمة
دمشق، مبينة أنه يجري التحقق من طبيعته.
وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع لقناة "الجزيرة"،
إنهم على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ويتابعون الوضع عن كثب.
وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي،
نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين
العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.
وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد
على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.
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