إعلام عبري: الهجوم على إيران يتم على مراحل

نقلت "الإذاعة الإسرائيلية" عن مصادر أمنية، فجر اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تستمر الضربات ضد إيران لساعات أخرى.



وبحسب القناة 12 العبرية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ووزير الدفاع يوآف غالانت يعقدان جلسة تقييم مع قادة الأجهزة الأمنية.

قالت "الإذاعة الإسرائيلية الرسمية" في وقت سابق فجر السبت، إن الهجوم على إيران تنفذه طائرات حربية هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود، ويتم على مراحل.

وقالت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من فجر السبت، إن الهجوم على إيران يتم على موجات ويستهدف منشآت عسكرية ومصانع إنتاج الصواريخ الباليستية.



وأكدت "الإذاعة الإسرائيلية" أن الهجوم الإسرائيلي متواصل ضد أهداف عسكرية في إيران.



وكانت القناة الـ12 العبرية أفادت في وقت سابق من فجر السبت، بأن موجة ثانية من الهجوم على إيران قد بدأت، وأن دوي انفجارات سُمع في شيراز، جنوب غربي إيران.



ونفت وكالة مهر الإيرانية من جانبها، سماع دوي انفجارات في مدينة شيراز.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر السبت، "بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".



وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".



وقال البيان إن جيش الاحتلال "في حالة تأهب قصوى، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع متابعة دقيقة للتطورات القادمة من إيران ووكلائها في المنطقة".



وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تقييم الوضع مستمر، وأنه لم تطرأ أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة.



ووجّه جيش الاحتلال الجمهور الإسرائيلي بمواصلة توخي الحذر واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، مع التأكيد على أنه سيتم إبلاغهم بأي مستجدات بشكل فوري.



وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "الحرة"، إن البنتاغون "على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ونتحقق منها".



وصادق وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هيرتسي هاليفي، على خطط سلاح الجو لضرب إيران، وفق ما ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية"، في وقت تستنفر فيه إيران قواتها استعدادا للرد على أي هجوم يستهدفها.



وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمر الجيش الإيراني بوضع خطط عسكرية للرد على أي هجوم متوقع من الكيان الصهيوني.



ونقلت الصحيفة ذاتها عن 4 مسؤولين إيرانيين، أن خامنئي، "أمر القوات المسلحة الإيرانية بصياغة خطط عديدة" للرد على الهجوم الإسرائيلي المتوقع.



وكان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، قال في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق، إن "إسرائيل" تمتلك القدرة على التحليق في أجواء دول مجلس التعاون الخليجي لضرب إيران، مشيرا إلى أن الرد الإسرائيلي قد يكون في أي لحظة، أو بعد الانتخابات الأميركية.



وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني.



كما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "بدأنا الهجوم على إيران".



وقالت "الإذاعة الإسرائيلية" من جانبها، إن "جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على إيران".



وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فجر اليوم، سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.



كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي انفجارات عدة في طهران.



وكذلك ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية، سماع دوي 3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران، وقالت إن الأسباب غير معروفة، وذلك حتى الساعة الثانية من صباح السبت.



وأفادت قناة "الجزيرة" بأن بعض وسائل إعلام تحدثت عن 6 انفجارات، ولكن المؤكد حتى الساعة الثانية صباحا أنه سمع دوي 3 انفجارات على الأقل.



وقالت إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية، وبخاصة في شرق العاصمة طهران.





الهجوم في مراحله الأولى



وفي مزيد من التفاصيل، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري، أن الهجوم ضد إيران في مراحله الأولى.

وأضافت أن الطاقم الوزاري المصغر صدّق هاتفيا على الخطة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم.



وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن رئيس الأركان يتولى قيادة الهجوم على إيران من ملجأ سلاح الجو الإسرائيلي.



وقال مسؤول إسرائيلي في تصريحات تلفزيونية، "نضرب أهدافا قد تكون شكلت تهديدا لنا في الماضي أو يمكن أن تهددنا في المستقبل".



وفي حين أكدت القناة 12 العبرية أنه لا إقلاع ولا هبوط في مطارات طهران منذ أكثر من ساعة، أكد مدير مطار الخميني الدولي أن المطار بحالة مستقرة ويواصل العمل وفق الجدول المقرر ولم يتم الإبلاغ عن أي حادثة أمنية.





"أهداف معادية" في سماء سوريا



وبشكل متزامن، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل ولبنان".



وأضافت إن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.



وأكد التلفزيون الرسمي السوري سماع دوي انفجارات في ريف دمشق ووسط المدينة، فجر اليوم السبت.



وأفادت قناة "المملكة" بسماع دوي انفجارات في سماء حمص، فجر السبت.



وأشارت إلى سماع صوت انفجار في محيط العاصمة دمشق، مبينة أنه يجري التحقق من طبيعته.



وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع لقناة "الجزيرة"، إنهم على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ويتابعون الوضع عن كثب.



وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.



وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.