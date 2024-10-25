حزب الله يقصف كريات شمونة بصلية صاروخية
التاريخ
10/25/2024 11:19:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه قصفوا
"عند الساعة 12:15 من فجر يوم السبت 26-10-2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية
صاروخية".
وبحسب بيان صادر عن الحزب، فإن ذلك يأتي "دعماً
لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة،
ودفاعًا عن لبنان وشعبه".
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