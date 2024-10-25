إعلام عبري: نتنياهو وغالانت في غرفة تحت الأرض بوزارة الدفاع

قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت يتواجدان بغرفة تحت الأرض في مقر وزارة الدفاع، وذلك بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال بدء ضرب أهداف في إيران.





وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الموافقة على شن الهجوم على إيران تمت بالإجماع خلال اجتماع الطاقم الأمني المصغر (الكابينت)، ليلة أمس الجمعة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر السبت، "بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".



وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".



وقال البيان إن جيش الاحتلال "في حالة تأهب قصوى، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع متابعة دقيقة للتطورات القادمة من إيران ووكلائها في المنطقة".



وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تقييم الوضع مستمر، وأنه لم تطرأ أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة.



ووجّه جيش الاحتلال الجمهور الإسرائيلي بمواصلة توخي الحذر واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، مع التأكيد على أنه سيتم إبلاغهم بأي مستجدات بشكل فوري.



وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.



وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.