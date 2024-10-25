Saturday, 26 October 2024 07:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: 100 طائرة مقاتلة شاركت بالهجوم على إيران

10/25/2024 11:18:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران، وذلك بالتزامن مع إعلان إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء الموجة الثانية من الضربات التي ينفذها سلاح الجو.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر السبت، "بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".

وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".

وقال البيان إن جيش الاحتلال "في حالة تأهب قصوى، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع متابعة دقيقة للتطورات القادمة من إيران ووكلائها في المنطقة".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تقييم الوضع مستمر، وأنه لم تطرأ أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة.

ووجّه جيش الاحتلال الجمهور الإسرائيلي بمواصلة توخي الحذر واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، مع التأكيد على أنه سيتم إبلاغهم بأي مستجدات بشكل فوري.

وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.

وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.

MENAFN25102024000072011014ID1108819791

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث