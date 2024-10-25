إعلام عبري: 100 طائرة مقاتلة شاركت بالهجوم على إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن 100
طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران، وذلك بالتزامن مع إعلان إذاعة جيش
الاحتلال الإسرائيلي بدء الموجة الثانية من الضربات التي ينفذها سلاح الجو.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر
السبت، "بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".
وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على
الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".
وقال البيان إن جيش الاحتلال "في حالة
تأهب قصوى، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع متابعة دقيقة للتطورات
القادمة من إيران ووكلائها في المنطقة".
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تقييم
الوضع مستمر، وأنه لم تطرأ أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية في هذه
المرحلة.
ووجّه جيش الاحتلال الجمهور الإسرائيلي بمواصلة
توخي الحذر واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، مع التأكيد على أنه سيتم إبلاغهم بأي
مستجدات بشكل فوري.
وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي،
نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين
العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.
وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد
على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.
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