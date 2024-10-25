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تسنيم الإيرانية تنفي استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري

10/25/2024 11:18:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصادر مطلعة بأنه لم يتم استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني، خلال الهجوم الإسرائيلي.
وأضافت أن دوي الانفجارت ناتج عن اشتباك الدفاعات الجوية للجيش الإيراني بـ3 مواقع حول العاصمة طهران.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "ادعاءات" إيران أن الانفجارات ناتجة عن اعتراضات الدفاع الجوي "كاذبة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر السبت، "بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".

وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".

وقال البيان إن جيش الاحتلال "في حالة تأهب قصوى، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع متابعة دقيقة للتطورات القادمة من إيران ووكلائها في المنطقة".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تقييم الوضع مستمر، وأنه لم تطرأ أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة.

ووجّه جيش الاحتلال الجمهور الإسرائيلي بمواصلة توخي الحذر واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، مع التأكيد على أنه سيتم إبلاغهم بأي مستجدات بشكل فوري.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "الحرة"، إن البنتاغون "على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ونتحقق منها".

وصادق وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هيرتسي هاليفي، على خطط سلاح الجو لضرب إيران، وفق ما ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية"، في وقت تستنفر فيه إيران قواتها استعدادا للرد على أي هجوم يستهدفها.

وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمر الجيش الإيراني بوضع خطط عسكرية للرد على أي هجوم متوقع من الكيان الصهيوني.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن 4 مسؤولين إيرانيين، أن خامنئي، "أمر القوات المسلحة الإيرانية بصياغة خطط عديدة" للرد على الهجوم الإسرائيلي المتوقع.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، قال في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق، إن "إسرائيل" تمتلك القدرة على التحليق في أجواء دول مجلس التعاون الخليجي لضرب إيران، مشيرا إلى أن الرد الإسرائيلي قد يكون في أي لحظة، أو بعد الانتخابات الأميركية.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني.

كما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "بدأنا الهجوم على إيران".

وقالت "الإذاعة الإسرائيلية" من جانبها، إن "جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على إيران".

وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فجر اليوم، سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.

كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي انفجارات عدة في طهران.

وكذلك ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية، سماع دوي 3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران، وقالت إن الأسباب غير معروفة، وذلك حتى الساعة الثانية من صباح السبت.

وأفادت قناة "الجزيرة" بأن بعض وسائل إعلام تحدثت عن 6 انفجارات، ولكن المؤكد حتى الساعة الثانية صباحا أنه سمع دوي 3 انفجارات على الأقل.

وقالت إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية، وبخاصة في شرق العاصمة طهران.

وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.

وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.

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