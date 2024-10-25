تسنيم الإيرانية تنفي استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية
عن مصادر مطلعة بأنه لم يتم استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني، خلال
الهجوم الإسرائيلي.
وأضافت أن دوي الانفجارت ناتج عن اشتباك
الدفاعات الجوية للجيش الإيراني بـ3 مواقع حول العاصمة طهران.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
العبرية عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "ادعاءات" إيران أن الانفجارات ناتجة
عن اعتراضات الدفاع الجوي "كاذبة".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر
السبت، "بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".
وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على
الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".
وقال البيان إن جيش الاحتلال "في حالة
تأهب قصوى، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع متابعة دقيقة للتطورات القادمة
من إيران ووكلائها في المنطقة".
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تقييم
الوضع مستمر، وأنه لم تطرأ أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية في هذه
المرحلة.
ووجّه جيش الاحتلال الجمهور الإسرائيلي بمواصلة
توخي الحذر واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، مع التأكيد على أنه سيتم إبلاغهم بأي
مستجدات بشكل فوري.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "الحرة"، إن البنتاغون
"على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ونتحقق منها".
وصادق وزير الدفاع في حكومة الاحتلال
الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هيرتسي هاليفي، على خطط سلاح الجو
لضرب إيران، وفق ما ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية"، في وقت تستنفر فيه
إيران قواتها استعدادا للرد على أي هجوم يستهدفها.
وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"
الأميركية بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمر الجيش الإيراني بوضع خطط عسكرية
للرد على أي هجوم متوقع من الكيان الصهيوني.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن 4 مسؤولين إيرانيين، أن
خامنئي، "أمر القوات المسلحة الإيرانية بصياغة خطط عديدة" للرد على
الهجوم الإسرائيلي المتوقع.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون
بولتون، قال في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق، إن "إسرائيل" تمتلك
القدرة على التحليق في أجواء دول مجلس التعاون الخليجي لضرب إيران، مشيرا إلى أن
الرد الإسرائيلي قد يكون في أي لحظة، أو بعد الانتخابات الأميركية.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر
اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني.
كما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن
مسؤولين إسرائيليين قولهم "بدأنا الهجوم على إيران".
وقالت "الإذاعة الإسرائيلية" من
جانبها، إن "جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على
إيران".
وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، فجر اليوم،
سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.
كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي
انفجارات عدة في طهران.
وكذلك ذكرت مواقع إيرانية غير رسمية، سماع دوي
3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران، وقالت إن الأسباب غير معروفة، وذلك حتى
الساعة الثانية من صباح السبت.
وأفادت قناة "الجزيرة" بأن بعض وسائل
إعلام تحدثت عن 6 انفجارات، ولكن المؤكد حتى الساعة الثانية صباحا أنه سمع دوي 3
انفجارات على الأقل.
وقالت إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث
عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية،
وبخاصة في شرق العاصمة طهران.
وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول
الحالي، نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على
اغتيال الاحتلال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران،
وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.
وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه
سيرد على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3
أسابيع.
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