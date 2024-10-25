مصادر عراقية: دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها حتى الآن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، فجر
اليوم السبت، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات بالبلاد بشكل مؤقت.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته
وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف
الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني
في الأجواء العراقية".
وأضاف البيان، أن "الشركة العامة لإدارة
المطارات والملاحة الجوية باشرت بإخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة
والمغادرة والعابرة بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين
إلى مطارات العراق، وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية".
وأشار البيان إلى أن "الشركة العامة
للخطوط الجوية العراقية أوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب احترازية، إلى
إشعار آخر، حفاظا على سلامة المسافرين".
وفي وقت سابق من فجر السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي،
إنه بدء شن هجوم ضد "أهداف عسكرية" في إيران، بعد وقت وجيز من حديث
إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات غربي العاصمة طهران.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية عراقية بسماع
دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها حتى الآن، في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.
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