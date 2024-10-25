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مصادر عراقية: دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها حتى الآن

10/25/2024 11:18:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، فجر اليوم السبت، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات بالبلاد بشكل مؤقت.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".

وأضاف البيان، أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت بإخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق، وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية".

وأشار البيان إلى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب احترازية، إلى إشعار آخر، حفاظا على سلامة المسافرين".

وفي وقت سابق من فجر السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بدء شن هجوم ضد "أهداف عسكرية" في إيران، بعد وقت وجيز من حديث إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات غربي العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية عراقية بسماع دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها حتى الآن، في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

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