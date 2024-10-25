المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا عسكريا في عكا

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا عسكريا في عكا
التاريخ
10/25/2024 11:18:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم
السبت، أنها هاجمت "بطائرات مسيرة هدفا عسكريا في عكا المحتلة"، في حين
دوت صفارات الإنذار في شمال غرب "إسرائيل".
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