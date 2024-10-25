إسرائيل تشن ضربات على إيران

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN /شنالجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، هجوما على مواقع عسكرية في إيران، وفقا لبيان صدر عنه.

وذكر

جيش الاحتلال أنه يهاجم "بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة، والجيش على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، يتابعان التطورات، من مقر وزارة الأمن من الغرف المحصّنة تحت الأرض فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الهجوم نُسق مع الإدارة الأميركية وتم إعلامهم بذلك قبل بدء الهجوم.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قوية في أطراف العاصمة طهران، فجر اليوم السبت، حيث سمع دوي انفجارات هزت بعض المناطق المحيطة بالعاصمة، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الانفجارات أو الجهات المتسببة فيها حتى الآن.

هذا و أشارت تقارير أميركية إلى أن هذه الانفجارات هي عبارة عن "بدء الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية"، ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أن إسرائيل شنت ضربات جوية في إيران.

وفي تطور متزامن، أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، بأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت "لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية تزامنًا مع الانفجارات في طهران.