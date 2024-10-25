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جيش الاحتلال يؤكد بدء الهجوم على ايران

10/25/2024 9:18:36 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
اكد جيش الاحتلال ، فجر السبت ، بدء الهجوم على ايران.

وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي ان جيش الدفاع يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة.

وأضاف
: جيش الدفاع على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها.

وتابع
: يجري جيش الدفاع تقييمًا متواصلًا للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

وقال ادرعي: يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري.

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