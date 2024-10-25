جيش الاحتلال يؤكد بدء الهجوم على ايران

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اكد جيش الاحتلال ، فجر السبت ، بدء الهجوم على ايران.
وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي ان جيش الدفاع يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة.
وأضاف
: جيش الدفاع على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها.
وتابع
: يجري جيش الدفاع تقييمًا متواصلًا للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.
وقال ادرعي: يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري.
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