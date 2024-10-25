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قرار لتمكين الصياد البحريني من اصطحاب أقاربه حتى الدرجة الثالثة قريبا

10/25/2024 7:18:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬ستمكن‭ ‬الصيادين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬اصطحاب‭ ‬أقاربهم‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬قيدهم‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬بحار‭ ‬غير‭ ‬متفرغ‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬الصادرة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬اتفاقه‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬مشروع‭ ‬بقانون‭ ‬معروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم،‭ ‬يقضي‭ ‬بتمكين‭ ‬الصياد‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬اصطحاب‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬القربى‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العدد‭ ‬المسموح‭ ‬بوجوده‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬السفينة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬عليها‭ ‬وذلك‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حرفة‭ ‬الصيد‭ ‬ونقل‭ ‬الخبرات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بنشاط‭ ‬الصيد‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصيد‭ ‬البحري‭. ‬وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬نسبة‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصيد‭ ‬التجاري‭.‬

وأبدت‭ ‬الحكومة‭ ‬توافقها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والأغراض‭ ‬التي‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭.‬

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