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توافق بلدي نيابي حكومي على إيجاد حل جذري لتجمع المياه في وادي البحير

10/25/2024 7:18:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬

أيدت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬لتجمع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬البحير‭ ‬والذي‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬تكاثر‭ ‬البعوض‭ ‬والحشرات‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إزعاج‭ ‬القاطنين‭ ‬وتعرُّضهم‭ ‬للقرص‭ ‬المستمر،‭ ‬مؤكدة‭ ‬الوزارة‭ ‬متابعتها‭ ‬إزالة‭ ‬المخلّفات‭ ‬المنزلية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬المرافقة‭ ‬لأعمال‭ ‬إزالة‭ ‬تلك‭ ‬المخلفات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬للقاطنين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬مخاطبة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بعدم‭ ‬ممانعة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بشأن‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬لتجمع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬البحير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويلها‭ ‬الى‭ ‬محمية‭ ‬طبيعية،‭ ‬كما‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بتوافق‭ ‬جميع‭ ‬أعضائها‭ ‬الحاضرين‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة،‭ ‬وذلك‭ ‬لوجاهة‭ ‬اعتبارات‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬المبررة‭ ‬له‭.‬

وأكد‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬أهميته‭ ‬لوضع‭ ‬حلّ‭ ‬جذري‭ ‬لخطورة‭ ‬تجمع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬البحير،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬خطورة‭ ‬البعوض‭ ‬والحشرات‭ ‬الناقلة‭ ‬للأمراض،‭ ‬والتي‭ ‬تشكّل‭ ‬خطراً‭ ‬يهدّد‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬قاطني‭ ‬المنطقة‭ ‬ومرتاديها،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬المعنيّة‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬المؤرقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رش‭ ‬المبيدات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬البعوض‭ ‬والحشرات‭ ‬الخطرة‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬نتيجة‭ ‬تجمُّع‭ ‬وركود‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الوادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ونظيرتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬المهمّة‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬تلك‭ ‬المسائل‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالشأن‭ ‬البيئي‭ ‬والصحي‭.‬

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