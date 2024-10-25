توافق بلدي نيابي حكومي على إيجاد حل جذري لتجمع المياه في وادي البحير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت ياسمين العقيدات:
أيدت وزارة شؤون البلديات والزراعة الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل جذري لتجمع المياه في منطقة وادي البحير والذي يتسبب في تكاثر البعوض والحشرات مما يؤدي إلى إزعاج القاطنين وتعرُّضهم للقرص المستمر، مؤكدة الوزارة متابعتها إزالة المخلّفات المنزلية واتخاذ الإجراءات اللازمة المرافقة لأعمال إزالة تلك المخلفات بما يسهم في توفير بيئة ملائمة للقاطنين في المنطقة.
ووافق المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بالإجماع على مخاطبة وزير شؤون البلديات والزراعة بعدم ممانعة الاقتراح بشأن إيجاد حل جذري لتجمع المياه في وادي البحير، من خلال تحويلها الى محمية طبيعية، كما أوصت لجنة الخدمات بتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة، وذلك لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المبررة له.
وأكد مقدمو الاقتراح أهميته لوضع حلّ جذري لخطورة تجمع المياه في منطقة وادي البحير، وعلى وجه الخصوص خطورة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، والتي تشكّل خطراً يهدّد صحة وسلامة قاطني المنطقة ومرتاديها، ودعم جهود الجهات المعنيّة التي تحاول السيطرة على هذه المشكلة المؤرقة، من خلال رش المبيدات التي لا تكفي للسيطرة على البعوض والحشرات الخطرة التي تنتشر نتيجة تجمُّع وركود المياه في الوادي، بالإضافة الى التعاون بين كلٍّ من السلطة التشريعية ونظيرتها التنفيذية في المسائل المهمّة للوطن والمواطن، وعلى وجه الخصوص تلك المسائل ذات العلاقة بالشأن البيئي والصحي.
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