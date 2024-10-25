النجمة يواجه المحرق.. والبحرين يلتقي الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬نظيره‭ ‬المحرق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬وبعدها‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيحتضن‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭. ‬

ويدخل‭ ‬النجمة‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خسارتين‭ ‬وفوز‭ ‬وحيد‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬4-2‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬منافسه‭ ‬المحرق‭ ‬يمتلك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادل‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر،‭ ‬يدخل‭ ‬البحرين‭ ‬المواجهة‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارة،‭ ‬بينما‭ ‬حصد‭ ‬منافسه‭ ‬الشباب‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وتعادل‭ ‬وخسارة‭.‬

‭















‬‭ ‬





‭ ‬



















