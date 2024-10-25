النجمة يواجه المحرق.. والبحرين يلتقي الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث يواجه فريق النجمة نظيره المحرق عند الساعة 5:30 مساءً، وبعدها يلتقي فريق البحرين مع الشباب عند الساعة 8:30 مساءً، وسيحتضن استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد جميع مباريات هذه الجولة.
ويدخل النجمة اللقاء وفي رصيده 3 نقاط من خسارتين وفوز وحيد على حساب الرفاع الشرقي (4-2)، في حين أن منافسه المحرق يمتلك في رصيده 7 نقاط من فوزين وتعادل.
وفي اللقاء الآخر، يدخل البحرين المواجهة وفي رصيده 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما حصد منافسه الشباب 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.
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