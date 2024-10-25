وزير التربية والتعليم يستقبل القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل د. محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024، السيد يوسف بلقاسمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية ( ISF )، وذلك بحضور د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، ود. سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي.
وخلال اللقاء، أشاد وزير التربية والتعليم بالجهود التي يبذلها الاتحاد لتعزيز الرياضة المدرسية ودوره في إتاحة المجال لطلبة المدارس للتنافس في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكداً حرص مملكة البحرين على استضافة نسخة استثنائية.
من جهته، أكد القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية ( ISF ) أنّ دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 المقامة هذا العام في مملكة البحرين تعدّ أكبر دورة على الإطلاق، نظراً الى العدد الفائق من المشاركين والدول والاتحادات المشاركة، شاكراً ومقدراً للمملكة حسن الاستضافة ومستوى التنظيم.
كما تم بحث تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.
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