Saturday, 26 October 2024 02:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير التربية والتعليم يستقبل القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

10/25/2024 7:18:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024،‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بلقاسمي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ (‬ ISF ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العاصمي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ود‭. ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ (‬ ISF ‭) ‬أنّ‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭ ‬المقامة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعدّ‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬العدد‭ ‬الفائق‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬والدول‭ ‬والاتحادات‭ ‬المشاركة،‭ ‬شاكراً‭ ‬ومقدراً‭ ‬للمملكة‭ ‬حسن‭ ‬الاستضافة‭ ‬ومستوى‭ ‬التنظيم‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭.‬

‭ ‬





MENAFN25102024000055011008ID1108819661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث