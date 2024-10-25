وزير التربية والتعليم يستقبل القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024،‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بلقاسمي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ (‬ ISF ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العاصمي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ود‭. ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ (‬ ISF ‭) ‬أنّ‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭ ‬المقامة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعدّ‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬العدد‭ ‬الفائق‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬والدول‭ ‬والاتحادات‭ ‬المشاركة،‭ ‬شاكراً‭ ‬ومقدراً‭ ‬للمملكة‭ ‬حسن‭ ‬الاستضافة‭ ‬ومستوى‭ ‬التنظيم‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭.‬

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