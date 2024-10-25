مدير بطولة السباحة: 420 سباحا يمثلون 26 دولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصوير- عبد الأمير السلاطنة
كشف وسام الطيب عضو مجلس اتحاد السباحة مدير البطولة في دورة الألعاب المدرسية الدولية أن اتحاد اللعبة سوف يستقبل قرابة 420 سباحا يمثلون 26 دولة بالإضافة إلى سباحي البارالمبية، والمنافسة ستستمر أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية. وأكد الطيب في تصريحه عن الاستعداد التام لاستقبال هذا الحدث الرياضي العالمي من خلال تجهيز المسبح بأحدث الأجهزة والتقنيات لمواكبة الحدث، والمسبح فضلا عن المنشأة كلها قد خضعت للصيانة الشاملة، وتم توفير خيام خارج المنشأة لاستيعاب اللاعبين واللاعبات وفرق العمل وأولياء أمور السباحين.
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