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مدير بطولة السباحة: 420 سباحا يمثلون 26 دولة

10/25/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭- ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬السلاطنة‮

كشف‭ ‬وسام‭ ‬الطيب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬اتحاد‭ ‬السباحة‭ ‬مدير‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬سوف‭ ‬يستقبل‭ ‬قرابة‭ ‬420‭ ‬سباحا‭ ‬يمثلون‭ ‬26‭ ‬دولة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سباحي‭ ‬البارالمبية،‭ ‬والمنافسة‭ ‬ستستمر‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭. ‬وأكد‭ ‬الطيب‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬عن‭ ‬الاستعداد‭ ‬التام‭ ‬لاستقبال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجهيز‭ ‬المسبح‭ ‬بأحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬والتقنيات‭ ‬لمواكبة‭ ‬الحدث،‭ ‬والمسبح‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المنشأة‭ ‬كلها‭ ‬قد‭ ‬خضعت‭ ‬للصيانة‭ ‬الشاملة،‭ ‬وتم‭ ‬توفير‭ ‬خيام‭ ‬خارج‭ ‬المنشأة‭ ‬لاستيعاب‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬وأولياء‭ ‬أمور‭ ‬السباحين‭.‬


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