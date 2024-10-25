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الصحبي بن ماجد: طموحنا تحقيق الذهبأبو ذر يتيم: عيننا على الفوز دائما

10/25/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬توفيق‭:‬ السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الصحبي‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرسي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يضم‭ ‬لاعبين‭ ‬بارزين‭ ‬وطموحهم‭ ‬تحقيق‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬لبطولة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬‮«‬لملحق‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أعقبت‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬البلغاري‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بنتيجة‭ ‬كاسحة‭ (‬15/31‭). ‬

وأوضح‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬قدموا‭ ‬أداء‭ ‬متميزاً‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبتها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الأسبقية‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬دخل‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬تدريجياً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬واستطاع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تغيير‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬والظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬مغاير‭ ‬عن‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تمكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬16‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭. ‬

وتابع‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭: ‬منتخبنا‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬مستوى‭ ‬مميز‭ ‬وأفضل‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السير‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود،‭ ‬موكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الكبير‭ ‬للمواجهة‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬البنين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭. ‬

وأبدى‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬ثقته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بقدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تؤهل‭ ‬الفريق‭ ‬المدرسي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الذهب،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬وعمله‭ ‬الدؤوب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬متصل‭ ‬أشار‭ ‬أبو‭ ‬ذر‭ ‬يتيم‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرسي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬استطاع‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وذلك‭ ‬بتكاتف‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭. ‬

وبخصوص‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬تميزه‭ ‬بتسجيله‭ ‬14‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أوضح‭ ‬أبو‭ ‬ذر‭ ‬قائلاً‭: ‬هذا‭ ‬التألق‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬زملائي‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬ساعدوني‭ ‬بالوصول‭ ‬لهذا‭ ‬الرقم،‭ ‬ودائما‭ ‬أسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬لمساعدة‭ ‬الفريق،‭ ‬لافتاً‭ ‬أن‭ ‬فريقهم‭ ‬مستعدًا‭ ‬للمواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬لمواصلة‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

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