الصحبي بن ماجد: طموحنا تحقيق الذهبأبو ذر يتيم: عيننا على الفوز دائما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب أحمد توفيق:
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد الصحبي بن ماجد مدرب منتخبنا المدرسي لكرة اليد أن المنتخب يضم لاعبين بارزين وطموحهم تحقيق الذهب في منافسات كرة اليد لبطولة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 31 من الشهر الجاري.
جاء ذلك في تصريحات خاصة «لملحق أخبار الخليج الرياضي» أعقبت المباراة التي جمعتهما يوم أمس أمام الفريق البلغاري والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة كاسحة (15/31).
وأوضح بن ماجد أن اللاعبين قدموا أداء متميزاً في المباراة الافتتاحية على الرغم من صعوبتها في الشوط الأول مع الأسبقية للفريق المنافس، مضيفاً أن منتخبنا دخل أجواء المباراة تدريجياً في الشوط الثاني واستطاع من خلالها تغيير زمام الأمور والظهور بمستوى مغاير عن الشوط الأول، وبالتالي تمكن منتخبنا الفوز بفارق 16 هدفاً في نهاية اللقاء.
وتابع بن ماجد: منتخبنا قادر على إظهار مستوى مميز وأفضل من ذي قبل بالإضافة إلى السير خطوة بخطوة نحو تحقيق الهدف المنشود، موكداً في الوقت ذاته مواصلة العمل الكبير للمواجهة المقبلة أمام الفريق البنين لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لمواصلة تحقيق الأهداف المرجوة.
وأبدى بن ماجد ثقته الكبيرة بقدرات اللاعبين في تحقيق النتائج الإيجابية التي تؤهل الفريق المدرسي إلى تحقيق الذهب، مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري وعمله الدؤوب في الفترة الماضية.
على صعيد متصل أشار أبو ذر يتيم لاعب منتخبنا المدرسي إلى أن المنتخب استطاع الفوز في أول مباراة في البطولة وذلك بتكاتف اللاعبين والجهاز الفني والإداري.
وبخصوص سؤاله عن تميزه بتسجيله 14 هدفاً في المباراة أوضح أبو ذر قائلاً: هذا التألق تحقق بفضل زملائي اللاعبين الذين ساعدوني بالوصول لهذا الرقم، ودائما أسعى لتقديم الأفضل في المباريات لمساعدة الفريق، لافتاً أن فريقهم مستعدًا للمواجهة القادمة لمواصلة النتائج الإيجابية.
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