الزعبي يستقبل مراقب برنامج تنمية المواهب بالاتحاد الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬مراقب‭ ‬برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭) ‬فليب‭ ‬ساندروس،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع،‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬أيمن‭ ‬هارون‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬وهو‭ ‬المكلف‭ ‬بإدارة‭ ‬وتطبيق‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ (‬الفيفا‭).‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الزعبي‭ ‬بمراقب‭ ‬برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬فليب‭ ‬ساندروس،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ناقلاً‭ ‬له‭ ‬تحيات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬ماض‭ ‬في‭ ‬جهوده‭ ‬الرامية‭ ‬للتطوير‭ ‬المنشود‭ ‬بالمجالات‭ ‬كافة،‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬برامج‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬يخصصها‭ (‬الفيفا‭) ‬للاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتعزيز‭ ‬عملها‭ ‬فنيًا‭ ‬وإداريًا‭.‬

واستعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب،‭ ‬وتأكيد‭ ‬استيفاء‭ ‬المعايير‭ ‬المختلفة‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لموفد‭ (‬الفيفا‭) ‬عرضًا‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬التطبيق‭ ‬للبرنامج،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬المطبقة‭ ‬للبرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشهير‭ ‬ارسين‭ ‬فينغر‭.‬

وناقش‭ ‬المجتمعون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬جديد‭ ‬لزيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬بحضور‭ ‬فليب‭ ‬ساندروس‭ ‬وممثلين‭ ‬آخرين‭ ‬عن‭ (‬الفيفا‭).‬

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