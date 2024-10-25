الزعبي يستقبل مراقب برنامج تنمية المواهب بالاتحاد الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، مراقب برنامج تنمية المواهب بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فليب ساندروس، وذلك في مقر الاتحاد بالرفاع، بحضور مدير الاتحاد البحريني أيمن هارون ورئيس قسم الشؤون الفنية علي حسن، وهو المكلف بإدارة وتطبيق البرنامج في البحرين من قبل (الفيفا).
وفي بداية اللقاء، رحب الزعبي بمراقب برنامج تنمية المواهب فليب ساندروس، في مقر الكرة البحرينية، ناقلاً له تحيات مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، مؤكدًا أن الاتحاد ماض في جهوده الرامية للتطوير المنشود بالمجالات كافة، عبر الاستفادة من مختلف برامج التطوير التي يخصصها (الفيفا) للاتحادات الأعضاء لتعزيز عملها فنيًا وإداريًا.
واستعرض الجانبان سير عمل برنامج تنمية المواهب، وتأكيد استيفاء المعايير المختلفة الخاصة به، إذ قدم الاتحاد البحريني لموفد (الفيفا) عرضًا حول ما وصل إليه في مراحل التطبيق للبرنامج، خاصة وأن البحرين من أوائل الدول المطبقة للبرنامج الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي الشهير ارسين فينغر.
وناقش المجتمعون تحديد موعد جديد لزيارة ميدانية أواخر الشهر المقبل، بحضور فليب ساندروس وممثلين آخرين عن (الفيفا).
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