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اتحاد السيارات يشارك في ألعاب رياضة السيارات

10/25/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬وحتى‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬بحلبة‭ ‬ريكاردو‭ ‬تورمو‭ ‬بفالنسيا‭ ‬الإسبانية‭ ‬بمشاركة‭ ‬82‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وبعدد‭ ‬إجمالي‭ ‬الرياضيين‭ ‬المشاركين‭ ‬646‭ ‬و26‭ ‬مسابقة‭.‬

وشهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الدولية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬يحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬إقامتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بوث‭ ‬خاص‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تعريف‭ ‬المشاركين‭ ‬والزوار‭ ‬كيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والتي‭ ‬أثبتت‭ ‬كفاءتها‭ ‬وكفاءة‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وشاركوا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والعالمية‭ ‬حققت‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الدولية‭ ‬الرفيعة،‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬اتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتطوير‭ ‬مستويات‭ ‬المتسابقين‭ ‬ورفع‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬العالمية‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬موقعها،‭ ‬هذا‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬مسابقة‭ ‬محاكاة‭ ‬سباقات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للمشاركين‭ ‬وذلك‭ ‬لتتويج‭ ‬صاحب‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭ ‬لربح‭ ‬تذكرتين‭ ‬لحضور‭ ‬جائزة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الكبرى‭ ‬لسباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2025‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وأقيم‭ ‬البوث‭ ‬الخاص‭ ‬باتحاد‭ ‬السيارات‭ ‬داخل‭ ‬قرية‭ ‬ ASN ،‭ ‬وشارك‭ ‬أعضاء‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬المصاحب‭ ‬للحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬حضور‭ ‬دولي‭ ‬كبير‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

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