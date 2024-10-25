اتحاد السيارات يشارك في ألعاب رياضة السيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك الاتحاد البحريني للسيارات في النسخة الثالثة من ألعاب رياضة السيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات والذي أقيم في الفترة من 24 وحتى 27 من شهر أكتوبر 2024 وذلك بحلبة ريكاردو تورمو بفالنسيا الإسبانية بمشاركة 82 دولة من مختلف أنحاء العالم وبعدد إجمالي الرياضيين المشاركين 646 و26 مسابقة.
وشهدت مشاركة الاتحاد البحريني للسيارات في هذه الفعالية الدولية الضخمة التي يحرص الاتحاد الدولي للسيارات على إقامتها من خلال بوث خاص هدف من خلاله تعريف المشاركين والزوار كيفية تعزيز رياضة السيارات في مملكة البحرين الرائدة في هذا المجال والتي أثبتت كفاءتها وكفاءة أبنائها المخلصين الذين قدموا الكثير من الجهود الجبارة خلال السنوات الماضية وشاركوا في تنظيم العديد من السباقات الدولية والعالمية حققت على أثرها مملكة البحرين عددا من الجوائز الدولية الرفيعة، والخطط والبرامج التنفيذية التي يقوم بها اتحاد السيارات من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة وتطوير مستويات المتسابقين ورفع مهاراتهم وتعزيز الشراكات المحلية والدولية والذي ساهم وما زال يساهم في وضع مملكة البحرين على خارطة رياضة السيارات العالمية ويعزز من موقعها، هذا وتم تقديم مسابقة محاكاة سباقات على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط للمشاركين وذلك لتتويج صاحب أسرع لفة لربح تذكرتين لحضور جائزة طيران الخليج الكبرى لسباق الفورمولا واحد للموسم الرياضي 2025 بدعم من حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وأقيم البوث الخاص باتحاد السيارات داخل قرية ASN ، وشارك أعضاء وفد الاتحاد البحريني للسيارات في الحدث المصاحب للحدث الرئيسي في النسخة الثالثة من ألعاب رياضة السيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات والذي شهد حضور دولي كبير وعدد كبير من مسؤولي رياضة السيارات من مختلف أنحاء العالم.
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