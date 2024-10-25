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برشلونة لإسقاط ريال في معقله سانتياغو برنابيو

10/25/2024 7:18:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬إلى‭ ‬ضرب‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬لملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭ ‬معقل‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬‮«‬الكلاسيكو‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬إلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬بمطارده‭ ‬المباشر‭ ‬وتوسيع‭ ‬الفارق‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط،‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ11‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتحمل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬تحديا‭ ‬خاصا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭ ‬الملكي،‭ ‬ومدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الجديد‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬‮«‬كلاسيكو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مسيرتيهما‭.‬

بعث‭ ‬فليك‭ ‬برسالة‭ ‬قوية‭ ‬لريال‭ ‬بعدما‭ ‬ألحق‭ ‬بفريقه‭ ‬السابق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬الأربعاء‭ (‬4-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وتمكّن‭ ‬من‭ ‬إحياء‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬عقب‭ ‬تولّيه‭ ‬المهمة‭ ‬الفنية‭ ‬خلفا‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬ابن‭ ‬البيت‮»‬‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭.‬

وكان‭ ‬ريال‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬برقم‭ ‬قياسي‭ (‬15‭) ‬قد‭ ‬سبقه‭ ‬في‭ ‬التكشير‭ ‬عن‭ ‬أنيابه،‭ ‬بسحقه‭ ‬وصيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬لم‭ ‬يكتف‭ ‬بتسجيل‭ ‬5‭ ‬أهداف،‭ ‬بل‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬بعد‭ ‬تأخره‭ ‬بهدفين‭.‬

ورغم‭ ‬خاصية‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للثنائي‭ ‬مبابي‭ ‬وفليك،‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬من‭ ‬خماسية‭ ‬ريال،‭ ‬يتربص‭ ‬بدوره‭ ‬لفرض‭ ‬كلمته،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬المرشّحين‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

قال‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬قبل‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬سنقدّم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬في‭ ‬ملعبنا‭ ‬وبحضور‭ ‬جمهورنا،‭ ‬وسنقاتل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬كما‭ ‬نفعل‭ ‬دائما‮»‬‭.‬

وبدوره،‭ ‬يسعى‭ ‬مبابي‭ ‬لإثبات‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬‮«‬الكلاسيكو‮»‬‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬ورفع‭ ‬غلته‭ ‬التهديفية‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭. ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬برشلونة‭ ‬وجميعها‭ ‬بقميص‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

‮«‬نسخة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬

صرّح‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬واللحاق‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬مترددين‭ (‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬السيطرة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لكننا‭ ‬استيقظنا‭ ‬بعد‭ ‬الاستراحة‭ ‬وقمنا‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكثافة‭ ‬والضغط‭ ‬والجودة‭... ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬مذهلا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬التي‭ ‬يتوقعها‭ ‬من‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬برشلونة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬نسخة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

ويفتقد‭ ‬ريال‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬والحارس‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬بعد‭ ‬إصابتهما‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭. ‬كما‭ ‬بدا‭ ‬واضحا‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬اعتزال‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الألماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭.‬

ويريد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬أن‭ ‬يكسر‭ ‬صيامه‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬سجّل‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬11‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

قوة‭ ‬هجومية‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يريد‭ ‬فليك‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬نفسه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬باكورة‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الاولى‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬عقب‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني،‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬للملكي‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

وتتجلى‭ ‬قوّة‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بكونه‭ ‬سجّل‭ ‬هدفين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭.‬

قال‭ ‬الألماني‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬بايرن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬باكرا‭ (‬للقول‭ ‬إننا‭ ‬منافسين‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭). ‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬الموسم‭ ‬للتو،‭ ‬لدينا‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬الأبطال‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نسعى‭ ‬لخوض‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬ونحن‭ ‬نستعد‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‮»‬‭. ‬وعن‭ ‬مواجهة‭ ‬ريال‭ ‬قال‭ ‬‮«‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬يحمل‭ ‬اسما‭ ‬يعرفه‭ ‬الجميع‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نقدّم‭ ‬عرضا‭ ‬رائعا‭ ‬جديدا‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬الذي‭ ‬ردّ‭ ‬على‭ ‬فينيسيوس‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬النادي‭ ‬البافاري،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬وقدّم‭ ‬5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬‮«‬الليغا‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسجيله‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬وصناعته‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

أثنى‭ ‬عليه‭ ‬فليك‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬رافينيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬مثال‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬كيف‭ ‬يعمل‭ ‬الفريق‭. ‬رافينيا‭ ‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬يقدّم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬والمباريات‭ ‬أيضا،‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القوة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭. ‬يضغط‭ ‬واليوم‭ (‬الأربعاء‭) ‬رأيناه‭ ‬يسجل‭ ‬الأهداف‭ ‬أيضا‭. ‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬يتمتع‭ ‬بمهارات‭ ‬دفاعية‭ ‬وهجومية،‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬وديناميكية‭ ‬وبراعة‮»‬‭.‬

أتلتيكو‭ ‬يتربّص‭ ‬

ويلعب‭ ‬قطب‭ ‬مدريد‭ ‬الآخر،‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬يتأخر‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط،‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬السابع‭ ‬الأحد‭.‬

وينتظر‭ ‬أتلتيكو‭ ‬دعسة‭ ‬ناقصة‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬للاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه،‭ ‬رغم‭ ‬تذبذب‭ ‬نتائجه‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬لخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الأربعاء‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬مرتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمتين‭ ‬وثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

ويأمل‭ ‬فياريال‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬وخسارة‭ ‬أتلتيكو‭ ‬للتقدم‭ ‬عليه،‭ ‬فيما‭ ‬يريد‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الخامس‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬بين‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬مايوركا‭.‬

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