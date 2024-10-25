باريس سان جيرمان يرفض أمر الرابطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس -(أ ف ب): رفض باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمر لجنة الاستئناف في رابطة محترفي كرة القدم (أل أف بي)، بدفع الرواتب والمكافآت المستحقة عليه لنجمه السابق كيليان مبابي والبالغة 55 مليون يورو (59.5 مليون دولار)، وفق ما علمت فرانس برس أمس الجمعة من مصدر مقرّب من الملف.
وتستمر الأزمة بين الطرفين، إذ يرفض لاعب ريال مدريد الإسباني الوساطة من ناحية، ويرفض سان جرمان دفع المبلغ من ناحية أخرى، في حين أمرت لجنة الاستئناف بالدفع بناء على طلب اللجنة القانونية في الدوري الفرنسي، علما أن القرار ليس مُلزما للنادي الذي ينتظر قرار المحكمة المختصة.
اتصلت فرانس برس بمقرّبين من قائد منتخب فرنسا لكن لم يستجيبوا على الفور.
ويأتي بحث هذا الخلاف في سياق فتح تحقيق في قضية اغتصاب في ستوكهولم السويدية قبل أسبوعين.
وأوضح مصدر مقرّب لفرانس برس «الآن بعد أن أكدت لجنة الاستئناف الرأي الذي قدمته اللجنة القانونية، قرر سان جرمان رفع القضية أمام المحاكم المختصة، مع الاستمرار في محاولة إيجاد حل ودي مع اللاعب».
ويقول سان جرمان «في القانون وفي الواقع، قدم اللاعب التزامات عامة وخاصة واضحة ومتكررة، يطلب منه النادي ببساطة احترامها في ضوء المزايا غير المسبوقة التي حصل عليها من النادي مدة سبع سنوات».
وكان سان جيرمان أصدر بيانا في العاشر من الشهر الحالي أفاد أنه لن يدفع المبلغ وينتظر قرار القضاء في هذه القضية، قائلا «في ضوء محدودية الاختصاص القانوني للجنة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية (أل أف بي) لاتخاذ قرار كامل بشأن هذا الملف، يجب الآن تقديمه (الملف) أمام سلطة قضائية أخرى». وشدد مصدر مقرب من النادي لفرانس برس «نحن لا ندفع». وفي بيان صادر عنه في 9 تشرين الأول/أكتوبر، كان سان جرمان مرحبا بالوساطة الذي «يسعى إليها منذ أشهر عديدة».
ويبدو أن سان جرمان يستعد لمعركة قانونية طويلة الأمد مع لاعبه السابق.
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