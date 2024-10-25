باريس سان جيرمان يرفض أمر الرابطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمر‭ ‬لجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ (‬أل‭ ‬أف‭ ‬بي‭)‬،‭ ‬بدفع‭ ‬الرواتب‭ ‬والمكافآت‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬لنجمه‭ ‬السابق‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬والبالغة‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬59.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬الملف‭.‬

وتستمر‭ ‬الأزمة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬إذ‭ ‬يرفض‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬الوساطة‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬ويرفض‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬دفع‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أمرت‭ ‬لجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالدفع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬ليس‭ ‬مُلزما‭ ‬للنادي‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭.‬

اتصلت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بمقرّبين‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يستجيبوا‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

ويأتي‭ ‬بحث‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اغتصاب‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬السويدية‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭.‬

وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬مقرّب‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الرأي‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية،‭ ‬قرر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬رفع‭ ‬القضية‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة،‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬ودي‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬‮«‬في‭ ‬القانون‭ ‬وفي‭ ‬الواقع،‭ ‬قدم‭ ‬اللاعب‭ ‬التزامات‭ ‬عامة‭ ‬وخاصة‭ ‬واضحة‭ ‬ومتكررة،‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬النادي‭ ‬ببساطة‭ ‬احترامها‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المزايا‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬مدة‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬أصدر‭ ‬بيانا‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬أفاد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يدفع‭ ‬المبلغ‭ ‬وينتظر‭ ‬قرار‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬محدودية‭ ‬الاختصاص‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفرنسية‭ (‬أل‭ ‬أف‭ ‬بي‭) ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬كامل‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬يجب‭ ‬الآن‭ ‬تقديمه‭ (‬الملف‭) ‬أمام‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬ندفع‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬كان‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مرحبا‭ ‬بالوساطة‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يسعى‭ ‬إليها‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬عديدة‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬يستعد‭ ‬لمعركة‭ ‬قانونية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬لاعبه‭ ‬السابق‭.‬