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بايرن ودورتموند لمداواة الجراح الأوروبية

10/25/2024 7:18:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬مداواة‭ ‬جراحيهما‭ ‬القارية‭ ‬بعدما‭ ‬تعرضا‭ ‬لهزيمتين‭ ‬موجعتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع،‭ ‬عندما‭ ‬يحلان‭ ‬ضيفين‭ ‬على‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬وبوخوم‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

انهار‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬تقدّم‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬قبل‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ليخرج‭ ‬خاسرا‭ ‬2‭-‬5‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ (‬فاز‭ ‬ريال‭ ‬2‭-‬0‭).‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬بايرن‭ ‬أفضل،‭ ‬اذ‭ ‬سقط‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬المقلب‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬كاتالونيا‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬بقيادة‭ ‬مدرب‭ ‬عملاق‭ ‬بافاريا‭ ‬السابق‭ ‬هانسي‭ ‬فليك‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لخسارتين‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

على‭ ‬الورق،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لقاء‭ ‬بايرن‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬بوخوم‭ ‬متذيل‭ ‬القاع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ (‬7‭ ‬هزائم‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭) ‬بمثابة‭ ‬نزهة‭ ‬لمتصدر‭ ‬الدوري‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني،‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يخرج‭ ‬منتصرا‭ ‬من‭ ‬ملعبه‭.‬

وبخلاف‭ ‬بايرن‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ليتربع‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬لايبزيغ‭ (‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمتين‭)‬،‭ ‬تعثر‭ ‬دورتموند‭ ‬محليا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬بعد‭ ‬السقوط‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬الرابعة‭. ‬





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