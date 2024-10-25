بايرن ودورتموند لمداواة الجراح الأوروبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): يأمل بايرن ميونيخ المتصدر وبوروسيا دورتموند السابع في مداواة جراحيهما القارية بعدما تعرضا لهزيمتين موجعتين في دوري أبطال أوروبا على الأراضي الإسبانية في منتصف الأسبوع، عندما يحلان ضيفين على أوغسبورغ وبوخوم تواليا في منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الالماني لكرة القدم.
انهار دورتموند الذي تقدّم بهدفين نظيفين قبل نصف ساعة من صافرة النهاية الثلاثاء ليخرج خاسرا 2-5 في عقر دار ريال مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو»، في إعادة لنهائي المسابقة القارية الأم الموسم الماضي (فاز ريال 2-0).
لم تكن حال بايرن أفضل، اذ سقط بدوره في المقلب الآخر في كاتالونيا أمام برشلونة 1-4 في اليوم التالي، بقيادة مدرب عملاق بافاريا السابق هانسي فليك الذي تعرض حتى الآن لخسارتين في ثلاث مباريات في دوري الأبطال.
على الورق، من المفترض أن يكون لقاء بايرن أمام مضيفه بوخوم متذيل القاع من دون أي فوز (7 هزائم مقابل تعادل) بمثابة نزهة لمتصدر الدوري بقيادة مدربه الجديد البلجيكي فنسان كومباني، إلّا أن صاحب الأرض غالبا ما كان يخرج منتصرا من ملعبه.
وبخلاف بايرن الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة هذا الموسم ليتربع على الصدارة برصيد 17 نقطة بالتساوي مع لايبزيغ (5 انتصارات مقابل هزيمتين)، تعثر دورتموند محليا هذا الموسم أمام أونيون برلين 1-2 في المرحلة السادسة بعد السقوط أمام شتوتغارت 1-5 في الرابعة.
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