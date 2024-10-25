موناكو لفض الشراكة و((قلق)) قبل الكلاسيكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬متأثرا‭ ‬بخيبته‭ ‬القارية،‭ ‬يسافر‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬إلى‭ ‬مرسيليا‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬موناكو‭ ‬لفض‭ ‬شراكته‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬نيس‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬الكلاسيكو‮»‬‭ ‬المنتظر‭.‬

بعد‭ ‬بداية‭ ‬مثالية‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬و16‭ ‬هدفا،‭ ‬خفتت‭ ‬وتيرة‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬عقب‭ ‬مشاركته‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬فتعادل‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬سامحا‭ ‬لموناكو‭ ‬مشاركته‭ ‬الصدارة‭ (‬20‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭).‬

تراجُع‭ ‬الأداء‭ ‬والمستوى‭ ‬تُرجم‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬القارية‭ ‬أيضا،‭ ‬فبعد‭ ‬الفوز‭ ‬الافتتاحي‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬سقط‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬0-2،‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬مكتفيا‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1‭. ‬

ويفتقد‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬إلى‭ ‬مدافعيه‭ ‬الدوليين‭ ‬بريسنيل‭ ‬كيمبيمبي‭ ‬ولوكا‭ ‬هيرنانديز،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬غونسالو‭ ‬راموش‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ولو‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬التمارين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

‮«‬نستعد‭ ‬للفوز‮»‬‭ ‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تبدو‭ ‬المواجهة‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أدريان‭ ‬رابيو‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬خلال‭ ‬8‭ ‬مواسم،‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬انتقال‭ ‬مفاجئ‭ ‬إلى‭ ‬مرسيليا‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭.‬

خاض‭ ‬رابيو‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬كلاعب‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الساحق‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬مونبلييه‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة،‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتين‭ ‬سابقتين‭ ‬كبديل‭.‬

ويدخل‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬المباراة‭ ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬مثقل‭ ‬بضغط‭ ‬المباريات‭ ‬القاريّة،‭ ‬إذ‭ ‬يأمل‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُنهي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز‭ ‬لفريقه‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬مرسيليا‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬مدرب‭ ‬برايتون‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نبني‭ ‬أسلوب‭ ‬اللعب‭ ‬والتنظيم‭ ‬الدفاعي‭ ‬والعقلية‭ ‬والذهنية‭... ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتطور‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬

قال‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬‮«‬نستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأبطال‭ ‬الحاليين‭. ‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬من‭ ‬نحن‭ ‬والطريق‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نسلكه‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬تحسينه‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستواهم‭. ‬نستعد‭ ‬للفوز،‭ ‬كما‭ ‬نفعل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

موناكو‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬الانتصارات‭ ‬

ويسعى‭ ‬موناكو‭ ‬لفضّ‭ ‬شراكة‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬لساعات‭ ‬إذا‭ ‬حقق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬نيس‭ ‬الثامن،‭ ‬أو‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭. ‬ويعود‭ ‬فريق‭ ‬الإمارة‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬المحلية‭ ‬منتشيا‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬الأحمر‭ ‬الصربي‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭.‬

قبل‭ ‬هذا‭ ‬الفوز،‭ ‬تعادل‭ ‬نادي‭ ‬الإمارة‭ ‬مع‭ ‬ليل‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬،‭ ‬لتتوقف‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المحلية‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬تواليا‭ ‬بدأها‭ ‬أمام‭ ‬أوكسير‭ (‬3-0‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬واختتمها‭ ‬بمواجهة‭ ‬رين‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬موناكو‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬النمسوي‭ ‬آدي‭ ‬هوتر‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬امتدادا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬