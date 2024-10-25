موناكو لفض الشراكة و((قلق)) قبل الكلاسيكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس -(أ ف ب): متأثرا بخيبته القارية، يسافر باريس سان جيرمان إلى مرسيليا لخوض مواجهة صعبة الأحد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في حين يسعى موناكو لفض شراكته في الصدارة مع نادي العاصمة عندما يحلّ ضيفا على نيس قبل «الكلاسيكو» المنتظر.
بعد بداية مثالية حقق خلالها أربعة انتصارات و16 هدفا، خفتت وتيرة سان جيرمان عقب مشاركته القارية في دوري أبطال أوروبا، فتعادل مرتين في الدوري سامحا لموناكو مشاركته الصدارة (20 نقطة لكل منهما).
تراجُع الأداء والمستوى تُرجم على الساحة القارية أيضا، فبعد الفوز الافتتاحي على جيرونا الإسباني بهدف نظيف، سقط فريق العاصمة أمام أرسنال الإنكليزي 0-2، وفشل في الفوز على أرضه أمام أيندهوفن الهولندي مكتفيا بالتعادل 1-1.
ويفتقد سان جرمان إلى مدافعيه الدوليين بريسنيل كيمبيمبي ولوكا هيرنانديز، إضافة إلى المهاجم البرتغالي غونسالو راموش بسبب الإصابة، ولو أن الأول عاد إلى التمارين الأسبوع الماضي.
«نستعد للفوز»
على الجانب الآخر، تبدو المواجهة خاصة بالنسبة إلى لاعب الوسط أدريان رابيو بمواجهة فريقه السابق الذي دافع عن ألوانه خلال 8 مواسم، وذلك لأول مرة بعد انتقال مفاجئ إلى مرسيليا قادما من يوفنتوس الإيطالي.
خاض رابيو مباراته الأولى كلاعب أساسي في الفوز الساحق الأخير على مونبلييه بخماسية نظيفة، بعد مشاركتين سابقتين كبديل.
ويدخل دي تزيربي المباراة وهو غير مثقل بضغط المباريات القاريّة، إذ يأمل الإيطالي في أن يُنهي سلسلة من عشر مباريات من دون فوز لفريقه أمام سان جرمان في الدوري، علما أن مرسيليا فاز على منافسه في الكأس المحلية العام الماضي.
بالنسبة إلى دي تزيربي مدرب برايتون الإنكليزي السابق «لا نزال نبني أسلوب اللعب والتنظيم الدفاعي والعقلية والذهنية... يمكننا أن نتطور كثيرا».
قال عن المواجهة المرتقبة «نستعد لمواجهة الأبطال الحاليين. نحن نعرف من نحن والطريق الذي يجب أن نسلكه وما الذي يجب تحسينه للوصول إلى مستواهم. نستعد للفوز، كما نفعل في كل مباراة».
موناكو للعودة إلى الانتصارات
ويسعى موناكو لفضّ شراكة الصدارة مع سان جرمان لساعات إذا حقق نتيجة إيجابية أمام مضيفه نيس الثامن، أو بشكل نهائي في حال تعثر نادي العاصمة. ويعود فريق الإمارة إلى الساحة المحلية منتشيا بفوزه الكبير على النجم الأحمر الصربي 5-1 في المرحلة الثالثة من دوري الأبطال، رافعا رصيده إلى سبع نقاط.
قبل هذا الفوز، تعادل نادي الإمارة مع ليل سلبا في «ليغ 1»، لتتوقف سلسلة انتصاراته المحلية عند 4 تواليا بدأها أمام أوكسير (3-0) في المرحلة الرابعة واختتمها بمواجهة رين (2-1) في المرحلة السابعة.
كما لم يذق موناكو بإشراف مدربه النمسوي آدي هوتر طعم الخسارة في 11 مباراة امتدادا من الموسم الماضي.
MENAFN25102024000055011008ID1108819652