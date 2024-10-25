أرسنال أمام اختبار جدي بمواجهة ليفربول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توقّع‭ ‬كثيرون‭ ‬أن‭ ‬ينافس‭ ‬أرسنال‭ ‬وصيف‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم،‭ ‬لكن‭ ‬ليفربول‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يتصدر‭ ‬المشهد؛‭ ‬فقمّة‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬الريدز‭ ‬والمدفعجية‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ستكون‭ ‬اختبارا‭ ‬جديدا‭ ‬لفريق‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭.‬

وبعد‭ ‬خسارته‭ ‬المفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تأخّر‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬وثلاث‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭ ‬الثاني‭. ‬

ونفض‭ ‬أرسنال‭ ‬غبار‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شاختار‭ ‬دانتيسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬سوى‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬المتصدر‭ ‬صعبة‭ ‬لأن‭ ‬أرتيتا‭ ‬قد‭ ‬يفتقد‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبيه،‭ ‬هم‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسي‭ ‬وليام‭ ‬صليبا‭ ‬الموقوف‭ ‬بعد‭ ‬طرده‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث،‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬النرويجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شكوكا‭ ‬حيال‭ ‬مشاركة‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غياب‭ ‬المدافعين‭ ‬الإيطالي‭ ‬ريكاردو‭ ‬كالافيوري‭ ‬والهولندي‭ ‬يوريين‭ ‬تيمبر‭.‬

ودعا‭ ‬أرتيتا‭ ‬جماهير‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬الاتحاد‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬اللاعب‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الملعب‭ ‬مشتعلا‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬ليمنحنا‭ ‬كل‭ ‬الطاقة‭ ‬الممكنة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يبدو‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬أحواله،‭ ‬إذ‭ ‬يعمل‭ ‬سلوت‭ ‬بهدوء‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأضواء‭ ‬وبنجاح‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬أرسنال،‭ ‬يفتقد‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬حارسه‭ ‬البرازيلي‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬ستبعده‭ ‬طويلا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭.‬

يونايتد‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬ثان‭ ‬تواليا‭ ‬

بدا‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬قد‭ ‬دخل‭ ‬النفق‭ ‬المظلم‭ ‬أخيرا‭ ‬حين‭ ‬تأخر‭ ‬أمام‭ ‬برنتفورد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لكنه‭ ‬قلب‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬وفاز‭ ‬2‭-‬1‭. ‬

وهو‭ ‬فوز‭ ‬أراح‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬قليلا،‭ ‬لكنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يُبعد‭ ‬شبح‭ ‬الإقالة‭ ‬عنه‭ ‬أكثر‭ ‬حين‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬المتعثّر‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬أيضا‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬الأمر‭ ‬الإيجابي‭ ‬الوحيد،‭ ‬إذ‭ ‬سجّل‭ ‬النرويجي‭ ‬راسموس‭ ‬هويلوند‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬واستعاد‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬مهاراته‭ ‬ممررا‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬غارناتشو‭. ‬وسجل‭ ‬يونايتد‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬صيامه‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭.‬

ورغم‭ ‬تأرجح‭ ‬نتائجه،‭ ‬أكّد‭ ‬المدرب‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬مجددا‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬تتمحور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاحترافية‭ ‬حول‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباريات‭. ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تفوز‭ ‬تواجه‭ ‬الانتقادات،‭ ‬لكننا‭ ‬نعلم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بكيفية‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يواجه‭ ‬الإسباني‭ ‬خولن‭ ‬لوبيتيغي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخض‭ ‬سوى‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬ضغوطا‭ ‬كبيرة‭.‬

سيتي‭ ‬لصدارة‭ ‬مؤقتة‭ ‬

وستكون‭ ‬مهمة‭ ‬سيتي‭ ‬أسهل‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ساوثمبتون،‭ ‬آملا‭ ‬الفوز‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬والصعود‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭.‬

ويصب‭ ‬تاريخ‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الناديين‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬14‭ ‬مواجهة‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سيتيزنس‮»‬‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬أبرزهم‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬الذي‭ ‬أكّد‭ ‬مدربه‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يشعر‭ ‬بالراحة‭ ‬التامة‭ ‬فلن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬إمكاناته‭ ‬المذهلة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬وجاك‭ ‬غريليتش‭ ‬وكايل‭ ‬ووكر‭ ‬والبلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭. ‬ويأمل‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الرابع‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬بورنموث‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬إذ‭ ‬سيصعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬قبل‭ ‬موقعتي‭ ‬توتنهام‭ ‬وليفربول‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬العاشرة‭ ‬والـ11‭. ‬وسيبقى‭ ‬الحذر‭ ‬واجبا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬بمواجهة‭ ‬بورنموث‭ ‬الذي‭ ‬رغم‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬فإنه‭ ‬ألحق‭ ‬بأرسنال‭ ‬هزيمته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويسعى‭ ‬تشلسي‭ ‬السادس‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬أيضا‭.‬