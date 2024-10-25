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الإصابة تبعد موراي

10/25/2024 7:18:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصيب‭ ‬ديجونتي‭ ‬موراي‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬يده‭ ‬اليسرى‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬وسيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭.‬

وحقق‭ ‬موراي،‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬و8‭ ‬متابعات‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بولز‭ ‬123‭-‬111‭ ‬قبل‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬ابن‭ ‬الـ28‭ ‬عاما‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬إصابته‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬يده‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فحص‭ ‬التصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭.‬

وقال‭ ‬سي‭. ‬جيه‭ ‬ماكولوم‭ ‬نجم‭ ‬بيليكانز‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬في‭ ‬ألا‭ ‬يغيب‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬يده‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭. ‬لقد‭ ‬واصل‭ ‬اللعب‭... ‬وكافح‮»‬‭.‬

وبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬معدلات‭ ‬موراي‭ ‬15‭.‬4‭ ‬نقطة‭ ‬و5‭.‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و5‭.‬3‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬مواسم‭ ‬في‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬،‭ ‬منها‭ ‬خمسة‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز،‭ ‬إلى‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬مع‭ ‬أتلانتا‭. ‬وغاب‭ ‬زيون‭ ‬وليامسون‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬عن‭ ‬بيليكانز‭ ‬الذي‭ ‬يستهل‭ ‬رحلة‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬بورتلاند‭ ‬تايل‭ ‬بلايزرز‭.‬




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