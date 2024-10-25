الإصابة تبعد موراي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): أصيب ديجونتي موراي الوافد الجديد إلى نيو أورليانز بيليكانز بكسر في يده اليسرى خلال الفوز على شيكاغو بولز في افتتاح دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه) وسيغيب عن الملاعب لأجل غير مسمى، وفقا لما أعلن النادي.
وحقق موراي، الذي انتقل من أتلانتا هوكس في يوليو، 14 نقطة و10 تمريرات حاسمة و8 متابعات في الفوز على بولز 123-111 قبل إصابته في الربع الرابع.
ومن المتوقع أن يغيب ابن الـ28 عاما فترة طويلة بعد تأكيد إصابته بكسر في يده من خلال فحص التصوير بالرنين المغناطيسي.
وقال سي. جيه ماكولوم نجم بيليكانز: «آمل في ألا يغيب فترة طويلة. لم تكن يده على ما يرام. لقد واصل اللعب... وكافح».
وبلغ متوسط معدلات موراي 15.4 نقطة و5.8 متابعات و5.3 تمريرات حاسمة خلال سبعة مواسم في «أن بي ايه»، منها خمسة مع سان أنتونيو سبيرز، إلى الموسمين الماضيين مع أتلانتا. وغاب زيون وليامسون بسبب المرض عن بيليكانز الذي يستهل رحلة أربع مباريات خارج أرضه الجمعة أمام بورتلاند تايل بلايزرز.
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