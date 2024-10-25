مكلارين يطالب بحق المراجعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬طلب‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين،‭ ‬المنافس‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭- ‬‮«‬حق‭ ‬المراجعة‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبة‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فرضها‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الكبرى‭.‬

وتم‭ ‬فرض‭ ‬عقوبة‭ ‬إضافة‭ ‬5‭ ‬ثوان‭ ‬إلى‭ ‬توقيت‭ ‬نوريس‭ ‬لتجاوزه‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬الختامية‭ ‬للسباق‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬أوستن‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

وجاءت‭ ‬تلك‭ ‬العقوبة‭ ‬رغم‭ ‬خروج‭ ‬كلا‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬المسار،‭ ‬فيما‭ ‬اتهم‭ ‬مكلارين‭ ‬السائق‭ ‬الهولندي‭ ‬بأنه‭ ‬أجبر‭ ‬منافسه‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الطريق‭.‬

ومنحت‭ ‬تلك‭ ‬العقوبة‭ ‬فيرستابن‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬مكلارين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ليوسع‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬نوريس‭ ‬إلى‭ ‬57‭ ‬نقطة‭ ‬لمصلحته‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لفئة‭ ‬السائقين‭.‬

وذكر‭ ‬مكلارين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عنصرا‭ ‬مهما‭ ‬وجديدا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متاحا‭ ‬لنا‭ ‬وقت‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‮»‬‭.‬

وتتألف‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬فورمولا1‭- ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سباق،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬لجنة‭ ‬مهنية‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭. ‬