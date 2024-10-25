مكلارين يطالب بحق المراجعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مكسيكو سيتي - (د ب أ): طلب فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- «حق المراجعة» بشأن العقوبة المثيرة للجدل التي تم فرضها على البريطاني لاندو نوريس في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى.
وتم فرض عقوبة إضافة 5 ثوان إلى توقيت نوريس لتجاوزه الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بطل العالم في النسخ الثلاث الأخيرة، وذلك خلال المراحل الختامية للسباق الذي جرى في أوستن يوم الأحد الماضي.
وجاءت تلك العقوبة رغم خروج كلا السائقين من المسار، فيما اتهم مكلارين السائق الهولندي بأنه أجبر منافسه على اللقب على الخروج من الطريق.
ومنحت تلك العقوبة فيرستابن التفوق على مكلارين في السباق الأمريكي، ليوسع الفارق الذي يفصله عن نوريس إلى 57 نقطة لمصلحته في الترتيب العام لفئة السائقين.
وذكر مكلارين في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «نعتقد أن هناك عنصرا مهما وجديدا لم يكن متاحا لنا وقت اتخاذ القرار».
وتتألف لجنة التحكيم في فورمولا1- من لجنة مختلفة في كل سباق، وهي ليست لجنة مهنية بدوام كامل.
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