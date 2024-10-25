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مناقشة آليات مكافحة المنشطات والنزاهة

10/25/2024 7:18:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ (‬وام‭): ‬شهدت‭ ‬جلسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الـ38‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي،‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمستقبل‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬وعلاقاته‭ ‬بالموضوعات‭ ‬الحيوية‭ ‬الأخرى‭.‬

ويقام‭ ‬المؤتمر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬ضمن‭ ‬تخصصات‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي،‭ ‬وجراحة‭ ‬العظام،‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل،‭ ‬والتغذية‭ ‬الرياضية،‭ ‬والعلاج‭ ‬النفسي‭ ‬الرياضي،‭ ‬وعلوم‭ ‬الرياضة‭ ‬والحركة،‭ ‬وتنظمه‭ ‬لجنة‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬دائرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسياحة‭ ‬بدبي،‭ ‬وجمعية‭ ‬الإمارات‭ ‬للعلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬وجمعية‭ ‬الإمارات‭ ‬للتأهيل‭ ‬والطب‭ ‬الرياضي‭.‬

وتنوعت‭ ‬جلسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬الألم‭ ‬لدى‭ ‬الرياضيين‭: ‬في‭ ‬العقل،‭ ‬وفي‭ ‬العضلات،‭ ‬وفي‭ ‬الدماغ،‭ ‬ومسار‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬العيون‭ ‬والأسنان‭ ‬والصيدلية‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬جلسة،‭ ‬مسار‭ ‬علوم‭ ‬الرياضة‭ ‬والأداء،‭ ‬نقاشات‭ ‬إيجابية‭ ‬حول‭ ‬آليات‭ ‬وسبل‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬ونزاهة‭ ‬الرياضة،‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬أبرزهم‭ ‬د‭. ‬مي‭ ‬الجابر‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الجلسة‭ ‬بولنت‭ ‬أولكر،‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإدواردو‭ ‬دي‭ ‬روز،‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭.‬

وقالت‭ ‬د‭. ‬مي‭ ‬الجابر‭: ‬‮«‬تشارك‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بلوائح‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للمنشطات‭ (‬وادا‭) ‬ولتوعية‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضيين‭ ‬بأهدافها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوعيتهم‭ ‬بقوائم‭ ‬الأدوية‭ ‬المحظورة‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المنشطات‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬قوائم‭ ‬المحظورات‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬أدوية‭ ‬معينة،‭ ‬وثبوت‭ ‬إيجابية‭ ‬التعاطي،‭ ‬لكن‭ ‬أيضا‭ ‬تتضمن‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬المنشطات‭ ‬والتي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المخالفات‭ ‬ويترتب‭ ‬عليها‭ ‬توقيع‭ ‬عقوبات‭ ‬وفق‭ ‬لوائح‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بكافة‭ ‬توجيهات‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬مفيدة‭ ‬للأندية‭ ‬واللاعبين،‭ ‬تسلط‭ ‬الضواء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬موضوع‭ ‬النزاهة‭ ‬الرياضة‭ ‬والمنافسة‭ ‬الشريفة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬أجندة‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬تتضمن‭ ‬16‭ ‬جلسة‭ ‬متنوعة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬4‭ ‬أيام،‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬130‭ ‬متحدثاً‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬ورشات‭ ‬عمل،‭ ‬و304‭ ‬أوراق‭ ‬بحثية‭.‬

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