تومسون يتألق في بداياته مع مافريكس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): سجل الوافد الجديد كلاي تومسون، المتوّج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه) 4 مرات، 22 نقطة والتقط 7 متابعات في مستهل مباريات دالاس مافريكس وصيف البطل وقاده للفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 120-109 الخميس.
وعرف أوكلاهوما سيتي ثاندر كيف يتعامل مع تريبل-دابل الصربي نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناغتس، ليخرج فائزا بنتيجة 102-87.
في المباراة الأولى، أضاف العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 28 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة لصالح مافريكس الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام بوسطن سلتيكس، وتعاقد هذا الصيف مع تومسون (34 عاما) كلاعب حر على أمل أن يحصل على المزيد من النجاعة الهجومية.
تحدث تومسون الذي يتمتع بخبرة كبيرة وبسجل مرصع بأربعة ألقاب للدوري في 13 موسما قضاها مع غولدن ستايت ووريرز (2011-2024) عن سعادته ببدايته الناجحة مع مافريكس، قائلا لقناة «تي أن تي»: «اللون الأزرق هو لوني المفضل، ويبدو اللون الأزرق لفريق مافريكس رائعا عليّ».
وتابع: «لم أكن أتمنى بداية أفضل من هذه. لقد شاركت في التدفق مع (كيري إيرفينغ) ولوكا وبقية اللاعبين، وهو أمر مميز للغاية بعد شهر شاق من العمل الجيد».
وأضاف: «لكنها مجرد خطوة صغيرة نحو المكان الذي نريد أن نصل إليه».
وعلى ملعب «كابيتال وان أرينا» في واشنطن، احتاج سلتيكس حامل اللقب إلى بعض الوقت لدخول أجواء المباراة أمام ويزاردز، ثاني أسوأ فريق في الموسم الماضي، التي حسمها لصالحه 122-102، بعدما كان اكتسح نيويورك نيكس 132-109 في افتتاح الموسم الثلاثاء.
وافتتح أوكلاهوما سيتي ثاندر المدجج بالنجوم على غرار الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر وتشيت هولمغرين حملته بفوز ساحق على دنفر ناغتس ونجمه الصربي نيكولا يوكيتش 102-87.
سجل غيلجوس-ألكسندر الذي حل وصيفا ليوكيتش في التصويت على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، 28 نقطة وأضاف هولمغرين 25 نقطة و14 متابعة، هي الأعلى في مسيرته، وأربع صدات وسرقتين لفريق ثاندر الذي تقدم في بعض فترات المباراة بفارق 20 نقطة.
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