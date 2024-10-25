تومسون يتألق في بداياته مع مافريكس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجل‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬كلاي‭ ‬تومسون،‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬4‭ ‬مرات،‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬والتقط‭ ‬7‭ ‬متابعات‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مباريات‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬وقاده‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬120‭-‬109‭ ‬الخميس‭.‬

وعرف‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬كيف‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬تريبل‭-‬دابل‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬نجم‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس،‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزا‭ ‬بنتيجة‭ ‬102‭-‬87‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬أضاف‭ ‬العملاق‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لصالح‭ ‬مافريكس‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس،‭ ‬وتعاقد‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬مع‭ ‬تومسون‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬كلاعب‭ ‬حر‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاعة‭ ‬الهجومية‭.‬

تحدث‭ ‬تومسون‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬وبسجل‭ ‬مرصع‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬للدوري‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬موسما‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ (‬2011-2024‭) ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬ببدايته‭ ‬الناجحة‭ ‬مع‭ ‬مافريكس،‭ ‬قائلا‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬أن‭ ‬تي‮»‬‭: ‬‮«‬اللون‭ ‬الأزرق‭ ‬هو‭ ‬لوني‭ ‬المفضل،‭ ‬ويبدو‭ ‬اللون‭ ‬الأزرق‭ ‬لفريق‭ ‬مافريكس‭ ‬رائعا‭ ‬عليّ‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتمنى‭ ‬بداية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬هذه‭. ‬لقد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬التدفق‭ ‬مع‭ (‬كيري‭ ‬إيرفينغ‭) ‬ولوكا‭ ‬وبقية‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مميز‭ ‬للغاية‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬شاق‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الجيد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لكنها‭ ‬مجرد‭ ‬خطوة‭ ‬صغيرة‭ ‬نحو‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إليه‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬كابيتال‭ ‬وان‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬احتاج‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬لدخول‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬ويزاردز،‭ ‬ثاني‭ ‬أسوأ‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬التي‭ ‬حسمها‭ ‬لصالحه‭ ‬122‭-‬102،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬اكتسح‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬132‭-‬109‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وافتتح‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬المدجج‭ ‬بالنجوم‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجوس‭-‬ألكسندر‭ ‬وتشيت‭ ‬هولمغرين‭ ‬حملته‭ ‬بفوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬ونجمه‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬102‭-‬87‭.‬

سجل‭ ‬غيلجوس‭-‬ألكسندر‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬وصيفا‭ ‬ليوكيتش‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬هولمغرين‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة،‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬وأربع‭ ‬صدات‭ ‬وسرقتين‭ ‬لفريق‭ ‬ثاندر‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬فترات‭ ‬المباراة‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭.‬