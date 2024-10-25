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السراويل الرياضية الضيقة تهدد صحة النساء بعدوى مؤلمة

10/25/2024 7:13:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -يحذر بعض الأطباء من خطر صحي قد تسببه السراويل الضيقة، التي قد تكون مثالية لممارسة الرياضة وركوب الدراجات.


وأوضح الخبراء أن السراويل الرياضية الضيقة قد تزيد من خطر إصابة النساء بالتهاب المثانة، النوع الأكثر شيوعا من عدوى المسالك البولية، ويصيب واحدة من كل 3 نساء.


وتحدث الحالة عندما تدخل البكتيريا إلى المثانة عبر مجرى البول، وقد تنتقل هذه البكتيريا من المستقيم أو المهبل. وتشمل أبرز أعراضها: الشعور بالألم والحرقان أثناء التبول والحاجة المتكررة والعاجلة للتبول.


وقال الأطباء إن الملابس الرياضية، خاصة تلك المصنوعة من أقمشة صناعية، يمكن أن تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا عندما تستخدم لفترات طويلة بعد التمرين.


وغالبا ما تُصنع الملابس الرياضية من أقمشة تؤدي إلى احتباس الرطوبة عند التعرق. وعندما تتجمع هذه الرطوبة في الملابس الضيقة، تزداد فرص انتشار البكتيريا إلى مجرى البول، ما قد يتسبب في العدوى.


وتقول الدكتورة كاثرين هود، خبيرة صحة المرأة: "الملابس الضيقة تمنع تدفق الهواء، ما يسمح للبكتيريا بالتكاثر".


ولتقليل خطر الإصابة بالتهاب المثانة، توصي هود بتغيير الملابس الرياضية فور الانتهاء من التمرين. كما يُفضل الاستحمام مباشرة بعد التمرين.


كما يُنصح بارتداء الملابس الداخلية القطنية النفوذة.

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