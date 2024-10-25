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التمارين عالية الكثافة تحارب الشعور بالجوع

10/25/2024 7:13:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -قد تكون التمارين الرياضية القوية أفضل طريقة للسيطرة على نوبات الجوع، خاصة بالنسبة للنساء، حيث وجدت دراسة جديدة أن التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب تساعد في قمع هرمون الغريلين (gre-lin)، الذي يعرف يسمّى هرمون الجوع.


وفي الدراسة، طلب باحثون من جامعة فرجينيا من 8 رجال و6 نساء الصيام طوال الليل، ثم إكمال سلسلة من التمارين بمستويات متفاوتة من الشدة. كما خضع المشاركون لفحوصات الدم، وأبلغوا عن شهيتهم.


وأظهرت النتائج أن التمارين الرياضية القوية قمعت مستويات هرمون الغريلين أكثر من التمارين الرياضية متوسطة الشدة، وشعر المشاركون بجوع أقل بعد التمارين الرياضية عالية الشدة.


وبحسب "هيلث داي"، فإن التمارين الرياضية متوسطة الشدة إما لم تغير مستويات الغريلين، أو أدت إلى زيادة في مستواه.


وتبين أن فائدة النشاط القوي كانت أكثر أهمية لدى النساء، لكن الباحثين يقولون إن تأثير الجنس يحتاج إلى مزيد من الاستكشاف.


وقال الباحثون: يجب التفكير في التمارين الرياضية باعتبارها "دواء"، حيث ينبغي تخصيص"الجرعة"على أساس الأهداف الشخصية للفرد.


وتفيد النتائج بأن التمارين عالية الكثافة مفيدة بشكل خاص، كجزء من برنامج إنقاص الوزن.

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