ابدأ يومك بها.. 6 مشروبات صباحية تعزز صحتك العقلية والجسدية

MENAFN - Khaberni) خبرني - يؤثر روتيننا الصباحي بشكل كبير على يومنا وصحتنا بشكل عام، حيث أن بدء اليوم بمشروب صباحي لذيذ يمكن أن يعزز الصحة العقلية والجسدية. بالإضافة إلى طرد السموم، وتحسين صحة الجلد والأمعاء، كما تدعم المشروبات الصباحية، المليئة بالفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، أسلوب حياة أكثر صحة وتضفي جوًا إيجابيًا على اليوم.

وبحسب ما ذكره موقع news18، هناك بعض المشروبات الصباحية الصحية التي يمكنك تجربتها:





ماء بذور الشيا

تعد بذور الشيا من الأطعمة الخارقة القوية، فهي غنية بمضادات الأكسدة وخصائص تعزيز المناعة، حيث يساعد خلطها في الماء على الحفاظ على ترطيب الجسم مع توفير العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية - وهي بداية سهلة ومغذية لليوم.





خل التفاح والماء

يمكن لملعقة من خل التفاح في الماء أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في مكافحة البكتيريا. للحصول على نكهة وفوائد إضافية، حاول إضافة القرفة والفلفل الحار وعصير الليمون والعسل، وهذا المزيج يخلق مشروبًا حارًا يعزز المناعة.





الكركم وعصير الليمون

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، حيث يساعد خلطه مع الماء الدافئ وقليل من عصير الليمون على الهضم،

للحصول على مشروب صباحي بسيط وصحي.





شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة، ويمكن تحليته بالعسل والليمون لعلاج نزلات البرد والتهاب الحلق، كما أنه علاج مهدئ للغثيان والالتهاب، مما يجعله مشروبًا دافئًا وشفائيًا.





عصير الصبار

يُعرف عصير الصبار بفوائده للبشرة وتنظيم نسبة السكر في الدم، وهو غني بمضادات الأكسدة، مما يجعله مثاليًا للاستيقاظ في الصباح الباكر.





بذور الكمون

تساعد بذور الكمون على الهضم وتقلل من الانتفاخ وتزيل سموم الكبد. بمجرد أن يتغير لون الماء، قم بتصفيته واتركه ليبرد قبل شربه للحصول على مشروب منعش يعزز الهضم.



