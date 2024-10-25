ابدأ يومك بها.. 6 مشروبات صباحية تعزز صحتك العقلية والجسدية

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- Khaberni) خبرني - يؤثر روتيننا الصباحي بشكل كبير على يومنا وصحتنا بشكل عام، حيث أن بدء اليوم بمشروب صباحي لذيذ يمكن أن يعزز الصحة العقلية والجسدية. بالإضافة إلى طرد السموم، وتحسين صحة الجلد والأمعاء، كما تدعم المشروبات الصباحية، المليئة بالفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، أسلوب حياة أكثر صحة وتضفي جوًا إيجابيًا على اليوم.
وبحسب ما ذكره موقع news18، هناك بعض المشروبات الصباحية الصحية التي يمكنك تجربتها:
ماء بذور الشيا
تعد بذور الشيا من الأطعمة الخارقة القوية، فهي غنية بمضادات الأكسدة وخصائص تعزيز المناعة، حيث يساعد خلطها في الماء على الحفاظ على ترطيب الجسم مع توفير العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية - وهي بداية سهلة ومغذية لليوم.
خل التفاح والماء
يمكن لملعقة من خل التفاح في الماء أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في مكافحة البكتيريا. للحصول على نكهة وفوائد إضافية، حاول إضافة القرفة والفلفل الحار وعصير الليمون والعسل، وهذا المزيج يخلق مشروبًا حارًا يعزز المناعة.
الكركم وعصير الليمون
يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، حيث يساعد خلطه مع الماء الدافئ وقليل من عصير الليمون على الهضم،
للحصول على مشروب صباحي بسيط وصحي.
شاي الزنجبيل
شاي الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة، ويمكن تحليته بالعسل والليمون لعلاج نزلات البرد والتهاب الحلق، كما أنه علاج مهدئ للغثيان والالتهاب، مما يجعله مشروبًا دافئًا وشفائيًا.
عصير الصبار
يُعرف عصير الصبار بفوائده للبشرة وتنظيم نسبة السكر في الدم، وهو غني بمضادات الأكسدة، مما يجعله مثاليًا للاستيقاظ في الصباح الباكر.
بذور الكمون
تساعد بذور الكمون على الهضم وتقلل من الانتفاخ وتزيل سموم الكبد. بمجرد أن يتغير لون الماء، قم بتصفيته واتركه ليبرد قبل شربه للحصول على مشروب منعش يعزز الهضم.
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