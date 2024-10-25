وصرت تلفزيونجيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورغم‭ ‬أنني‭ ‬التحقت‭ ‬بالتلفزيون‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬ديكتاتورية‭ ‬جعفر‭ ‬نميري،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬أرساها‭ ‬جيل‭ ‬مؤسسي‭ ‬التلفزيون‭ ‬كانت‭ ‬سائدة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬التدخل‭ ‬الحكومي‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬نشرات‭ ‬الأخبار‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬جميع‭ ‬التلفزيونات‭ ‬الرسمية،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يتصدر‭ ‬النشرة‭ ‬خبر‭ ‬عن‭ ‬رأس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬تتعلق‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬ابنة‭ ‬سائق‭ ‬سيارته،‭ ‬وأسوأ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي‭ ‬أنه‭ ‬يصيب‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬فيه‭ ‬بوهم‭ ‬‮«‬العظمة‮»‬،‭ ‬فتجدهم‭ ‬يمارسون‭ ‬العنطزة‭ ‬ويمشون‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والأماكن‭ ‬العامة‭ ‬وهم‭ ‬يحسبون‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الأعين‭ ‬تلاحقهم‭ ‬بالإعجاب،‭ ‬فتراهم‭ ‬يوزعون‭ ‬ابتسامات‭ ‬بلاستيكية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يمر‭ ‬بهم،‭ ‬ولكن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬كانت‭ ‬متجانسة‭ ‬ويرتبط‭ ‬أفرادها‭ ‬بمحبة‭ ‬صادقة،‭ ‬فقد‭ ‬كنا‭ ‬نتشارك‭ ‬الوجبات،‭ ‬ونعود‭

‬مرضانا‭ ‬ونعزي‭ ‬كل‭ ‬مكلوم‭ ‬بفقد‭ ‬عزيز‭ ‬جماعيا،‭ ‬وأذكر‭ ‬أن‭ ‬زميلا‭ ‬فقد‭ ‬ابنه‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري،‭ ‬فدخلنا‭ ‬إلى‭ ‬مكتبة‭ ‬الفيديو‭ ‬واختار‭ ‬احد‭ ‬الزملاء‭ ‬شريطا‭ ‬كان‭ ‬مكتوبا‭ ‬على‭ ‬غلافه‭ ‬الخارجي‭ ‬أن‭ ‬مدته‭ ‬ساعتان،‭ ‬فقمنا‭ ‬بتشغيل‭ ‬الشريط‭ ‬وخرج‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬التلفزيون‭ ‬لأداء‭ ‬واجب‭ ‬العزاء،‭ ‬ولو‭ ‬اقتحم‭ ‬شخص‭ ‬يعرف‭ ‬ابجديات‭ ‬العمل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬المبنى‭ ‬وأذاع‭ ‬بيانا‭ ‬يلعن‭ ‬فيه‭ ‬خاش‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬أذاع‭ ‬البيان‭ ‬رقم‭ ‬واحد‭ ‬زاعما‭ ‬أنه‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬لما‭ ‬وجد‭ ‬من‭ ‬يوقفه،‭ ‬ومن‭ ‬سخرية‭ ‬الأقدار‭ ‬أن‭ ‬الشريط‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬عليه‭ ‬الاختيار‭ ‬حتى‭ ‬يغطي‭ ‬غيابنا‭ ‬لحضور‭ ‬مأتم‭ ‬والحزن‭ ‬الصادق‭ ‬يغمرنا‭ ‬كان‭ ‬لحفلة‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬درمان،‭ ‬حيث‭ ‬غنت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليلتي‭ ‬وحلم‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

وكل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬ظلت‭ ‬الوجوه‭ ‬المألوفة‭ ‬لدي‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوداني‭ ‬تختفي،‭ ‬فقد‭ ‬هاجر‭ ‬المذيعون‭ ‬والفنيون،‭ ‬وكنت‭ ‬ضمن‭ ‬فوج‭ ‬المهاجرين‭ ‬الأوائل،‭ ‬ليس‭ ‬بسبب‭ ‬ضيق‭ ‬العيش‭ (‬بمعنى‭ ‬شح‭ ‬المال‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬التضييق‭ ‬المتواصل‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬فبما‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬أرباب‭ ‬السوابق‭ ‬بمعنى‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬سجينا‭ ‬سياسيا،‭ ‬وكان‭ ‬شقيقي‭ ‬الأصغر‭ ‬محجوب‭ ‬مثلي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬بيتنا‭ ‬يتعرض‭ ‬لغارات‭ ‬تفتيشية‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬ولما‭ ‬جاءتني‭ ‬تأشيرة‭ ‬السفر‭ ‬وتذكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬أرامكو‭ ‬بالسعودية،‭ ‬لم‭ ‬أنطط‭ ‬من‭ ‬الفرح‭ ‬بل‭ ‬بكيت‭ ‬بحرقة‭ ‬لأنني‭ ‬سأغادر‭ ‬وطنا‭ ‬أحب‭ ‬كل‭ ‬شبر‭ ‬فيه‭ ‬وأحب‭ ‬أهله،‭ ‬وأقولها‭ ‬بكل‭ ‬صدق‭: ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬حزينا‭ ‬ولا‭ ‬خائفا‭ ‬يوم‭ ‬قادوني‭ ‬إلى‭ ‬السجن،‭ ‬ولكن‭ ‬وأنا‭ ‬أتوجه‭ ‬نحو‭ ‬الطائرة‭ ‬كنت‭ ‬كمن‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬جماعية‭ ‬لكل‭ ‬أحبابه‭ ‬ولم‭ ‬أحاول‭ ‬إخفاء‭ ‬دموعي‭.‬