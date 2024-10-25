الألعاب المدرسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬ولا‭ ‬أدل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ (‬5400‭) ‬بين‭ ‬لاعب‭ ‬وفني‭ ‬وإداري؛‭ ‬ينتسبون‭ ‬إلى‭ (‬70‭) ‬دولة؛‭ ‬ما‭ ‬يعدّها‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬عالمي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة؛‭ ‬وحيث‭ ‬أُعد‭ ‬له‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬المملكة،‭ ‬أكّد‭ ‬القدرات‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬وأيضا‭ ‬هو‭ ‬ليس‭ ‬بالغريب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ووجود‭ ‬كادر‭ ‬متطوع‭ ‬مؤهل‭.‬





} ‭ ‬ويُحسب‭ ‬للجنة‭ ‬المُنظمة‭ ‬العليا‭ ‬برئيسها‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أنّها‭ ‬تعاملت‭ ‬بشفافية‭ ‬مع‭ ‬الحدث؛‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الانتظام‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬التعليميّة،‭ ‬وإنّما‭ ‬كانت‭ ‬شفافة‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬ساعة‭ ‬الانصراف‭ ‬يوم‭ ‬الافتتاح،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬المدرسي‭ ‬رغم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الطلابي‭.‬





} ‭ ‬ومع‭ ‬بدء‭ ‬المسابقات‭ ‬فإن‭ ‬الأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حضور‭ ‬طلابنا‭ ‬الرياضيين‭ ‬فيها‭ ‬فاعلين‭ ‬لحصد‭ ‬الأوسمة‭ ‬والميداليات،‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬إعدادهم‭ ‬في‭ ‬أغلبها‭ ‬تمّ‭ ‬بوقت‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬انطلاقتها؛‭ ‬لأن‭ ‬المسؤولين‭ ‬كانوا‭ ‬ينشدون‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬الدورة‭ (‬جودة‭ ‬التنظيم‭ ‬والحصاد‭)‬؛‭ ‬فإذا‭ ‬سلّمنا‭ ‬بأن‭ ‬الجودة‭ ‬رُصدت‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬والتنقل‭ ‬وأمكنة‭ ‬الإقامة؛‭ ‬فبقي‭ ‬أملنا‭ ‬في‭ ‬حصاد‭ ‬الأوسمة‭!‬





} ‭ ‬إن‭ ‬الشيء‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬يتمثّل‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬المُصاحبة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ (‬المنتدى‭ ‬التعليمي‭) ‬الذي‭ ‬ناقش‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬وربطها‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬الدائمة؛‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المُستدامة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬للطلاب‭ ‬والطالبات،‭ ‬وتأكيد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬أهميته‭ ‬كنشاط‭ ‬بدني‭ ‬وعقلي‭ ‬وأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬وخاصة‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭.‬





} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬المُشار‭ ‬إليه؛‭ ‬تمثل‭ ‬خطوطًا‭ ‬عريضةً‭ ‬لرياضتنا‭ ‬المدرسية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بها‭ ‬وتفعيلها‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الحصة‭ ‬الرياضية؛‭ ‬كمادة‭ ‬للتنمية‭ ‬البدنية‭ ‬والعقلية‭ ‬والمعرفية؛‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬حصة‭ (‬تقضية‭ ‬فراغ‭)‬؛‭ ‬بل‭ ‬لتنمية‭ ‬الحصة‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬شباب‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المختلفة‭ ‬المدرسية‭ ‬والنادوية‭ ‬والنخبوية‭.‬



