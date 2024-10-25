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رسائل وطنية في اللقاءات المباركة

10/25/2024 7:07:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬قائد‭ ‬حكيم‭ ‬وصاحب‭ ‬رؤية‭ ‬وطنية‭ ‬ومشروع‭ ‬حضاري‭.. ‬يحرص‭ ‬دائما‭ ‬وأبدا‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬وتكريم‭ ‬جهود‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭.. ‬كما‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬تذكيرنا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت،‭ ‬والمكتسبات‭ ‬التي‭ ‬تمت،‭ ‬والمكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬اليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباركة‭ ‬هناك‭ ‬رسالة‭ ‬وطنية‭ ‬يحرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬إبرازها‭ ‬ودعمها‭ ‬وأهميتها،‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬حكيم‭ ‬بأهمية‭ ‬اللقاءات‭ ‬بين‭ ‬القيادة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬باعتبارها‭ ‬عادة‭ ‬عربية‭ ‬أصيلة‭ ‬نشأ‭ ‬عليها‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬الكرام‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬ويحرصون‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها‭ ‬واستمرارها‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬الترابط‭ ‬والتكاتف‭ ‬وعلاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬والمحبة‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭.. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬لقاء‭ ‬مبارك‭ ‬يتم‭ ‬تخصيصه‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬وطني،‭ ‬وتكريم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬ذلك‭ ‬المشروع‭.. ‬هذه‭ ‬عادة‭ ‬حميدة‭ ‬وكريمة‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬من‭ ‬الجميع‭.‬

في‭ ‬اللقاء‭ ‬المبارك‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بعرض‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭.. ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬جلالته‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬بالنتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬لبرنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بإشراف‭ ‬مهني،‭ ‬يمتاز‭ ‬بدقة‭ ‬التنفيذ‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬التطوير،‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وكوادرها‭ ‬المخلصين‭.‬

هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬والمشروع‭ ‬الوطني‭ ‬انبثق‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬ويحظى‭ ‬بكل‭ ‬الدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬والاهتمام‭ ‬والحرص‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ونال‭ ‬التنفيذ‭ ‬المتقن،‭ ‬المهني‭ ‬والإنساني‭ ‬والحقوقي‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬فجاء‭ ‬الإنجاز‭ ‬متميزا‭ ‬رائدا،‭ ‬وأصبح‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬ويدرس‭ ‬للمنطقة‭.‬

وكما‭ ‬أكد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمؤسساتها‭ ‬الدستورية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬حرصها‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الجنائية،‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تجربتها‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وبتشريعات‭ ‬وسياسات‭ ‬تعتمد‭ ‬نهج‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬المعززة‭ ‬للحقوق‭ ‬الإنسانية‭.. ‬فكان‭ ‬ذلك‭ ‬المشروع‭ ‬النوعي،‭ ‬وبجاهزية‭ ‬تصل‭ ‬بصيتها‭ ‬إلى‭ ‬العالمية،‭ ‬ونجاح‭ ‬مشهود،‭ ‬وأثر‭ ‬انساني‭ ‬واجتماعي‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬المستفيدين‭ ‬منه،‭ ‬أملاً‭ ‬جديداً‭ ‬لاستعادة‭ ‬ذاتهم،‭ ‬وللاندماج‭ ‬في‭ ‬مجتمعهم،‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬أسرهم‭.‬

إن‭ ‬اللفتة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬النوعي،‭ ‬وتكريم‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الإدارة،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬التشجيع‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬مسؤول‭ ‬وموظف‭ ‬ومواطن،‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬للوطن‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

الجميل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬السامي‭ ‬جاء‭ ‬عبر‭ ‬لقاء‭ ‬مبارك،‭ ‬تأصيلا‭ ‬وتأكيدا‭ ‬لدور‭ ‬المجالس‭ ‬واللقاءات‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الإنجازات،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والتميز،‭ ‬وهي‭ ‬رسالة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬إشاعة‭ ‬ونشر‭ ‬الحديث‭ ‬والخطاب‭ ‬الإيجابي،‭ ‬وإبراز‭ ‬منجزات‭ ‬الوطن،‭ ‬وتقدير‭ ‬العاملين‭.. ‬وهي‭ ‬رسالة‭ ‬مجتمعية‭ ‬وطنية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسود‭ ‬المجالس‭ ‬الشعبية‭ ‬كذلك‭.‬

هذا‭ ‬التقدير‭ ‬والدعم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭.. ‬يحمل‭ ‬الجميع‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬تستوجب‭ ‬مضاعفة‭ ‬العمل‭ ‬والانجاز،‭ ‬وإبراز‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا‭.. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مجتمعي‭ ‬كريم‭.. ‬فشكرا‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.. ‬وشكرا‭ ‬لسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.. ‬وشكرا‭ ‬لمعالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

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